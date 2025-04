Ôm hôn có bị lây nhiễm virus viêm gan C?

Viêm gan C không chỉ tàn phá sức khỏe mà người bệnh phải chi trả chi phí y tế lớn. Không ít người sống trong tâm lý lo lắng, trầm cảm do sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2024, khoảng 58 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với viêm gan C mạn tính và khoảng 1,5 triệu ca nhiễm mới mỗi năm. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3 triệu người nhiễm viêm gan C, tương đương 3,6% dân số.

Bác sĩ Trương Ngọc Nam, khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết viêm gan virus C là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan C (Hepatis C Virus - HCV) gây ra. Bệnh thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người nhiễm bệnh không biết mình mang virus.

"Một số triệu chứng mờ nhạt như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, đau nhẹ hạ sườn phải... dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan và ung thư gan - một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất với tỷ lệ không qua khỏi cao", bác sĩ Nam nói.

Theo bác sĩ Nam, viêm gan C không chỉ tàn phá sức khỏe mà còn gây ra gánh nặng kinh tế và tâm lý nặng nề. Người bệnh phải chi trả chi phí y tế lớn, mất khả năng lao động, đối mặt với nguy cơ không qua khỏi sớm. Không ít người sống trong tâm lý lo lắng, trầm cảm do sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng.

Bệnh thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người nhiễm bệnh không biết mình mang virus. Ảnh: Freepik.

Virus viêm gan C lây truyền chủ yếu qua 3 con đường: đường máu (truyền máu, dùng chung kim tiêm, dao cạo, xăm hình...), từ mẹ sang con (5-6% nguy cơ) và quan hệ tình dục không an toàn.

"Đáng chú ý, virus không lây qua ăn uống hay tiếp xúc thông thường như ôm, hôn, bắt tay, dùng chung bát đũa", bác sĩ Nam cho hay.

Chẩn đoán viêm gan C gồm hai bước: xét nghiệm kháng thể (anti-HCV) và đo tải lượng virus HCV RNA (PCR). Ngoài ra, các xét nghiệm chức năng gan, siêu âm hoặc FibroScan giúp đánh giá mức độ tổn thương gan.

Theo vị chuyên gia, hiện chưa có vaccine phòng ngừa viêm gan C, do đó, phòng bệnh vẫn là giải pháp then chốt:

Không dùng chung kim tiêm, dao cạo, bấm móng tay, bàn chải đánh răng.

Quan hệ tình dục an toàn.

Phụ nữ mang thai nên xét nghiệm HCV.

Nhân viên y tế thực hiện an toàn khi tiếp xúc máu.