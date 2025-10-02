Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Oreo kết hợp nhóm nhạc K-pop Babymonster

  • Thứ năm, 2/10/2025 18:46 (GMT+7)
Chiến dịch Oreo x Babymonster hứa hẹn chinh phục khán giả của nhóm nhạc, người hâm mộ K-pop, giới trẻ tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác.

Ngày 1/10, thương hiệu Oreo công bố màn hợp tác với nhóm nhạc K-pop đình đám Babymonster. Sự kết hợp này mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên của nhóm nhạc.

Với sức hút của Babymonster, chiến dịch Oreo x Babymonster hứa hẹn tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội khắp Đông Nam Á. Bên cạnh loạt hoạt động sôi động và quà tặng hấp dẫn, người tham gia còn có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.

Oreo kết hợp với nhóm nhạc K-pop đình đám Babymonster, ra mắt sản phẩm bánh mới.

Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với nghi thức “Xoay bánh - Nếm kem - Chấm sữa” (Twist - Lick - Dunk) của Oreo. Nhưng lần này, OREO đã “remix” để tạo nên điều bất ngờ.

Lần đầu tiên, Oreo kết hợp cùng Babymonster mang đến phiên bản mới của nghi thức trên, giới thiệu thử thách #TwistLickDance (#XoayNếmNhảy).Với ca khúc độc quyền do Oreo phát hành và vũ đạo gốc do Babymonster thể hiện, thử thách #XoayNếmNhảy kêu gọi Monstiez (tên gọi người hâm mộ Babymonster) tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á cùng khám phá vũ đạo đặc biệt.

Trước đó, cộng đồng fan K-pop đã nhộn nhịp bàn tán sau đoạn clip cho thấy Babymonster nhảy nhưng thiếu năng lượng tràn trề quen thuộc của “tân binh quái vật”. Hóa ra, bí kíp để nhóm lấy lại phong độ bùng nổ chính là thưởng thức chiếc bánh Oreo.

Sự xuất hiện của nhóm nhạc K-pop giúp Oreo bắt nhịp văn hoá giới trẻ.

Ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelez, chia sẻ: “Sự kết hợp này giúp Oreo bắt đúng nhịp văn hóa giới trẻ. Bằng cách kết hợp tinh thần vui nhộn của Oreo với năng lượng từ biểu tượng K-pop thế hệ mới Babymonster, chúng tôi đang tạo ra khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc, vũ đạo và hương vị. Oreo cùng Babymonster tạo nên một làn sóng mới, từ nghi thức Xoay - Nếm - Chấm trở thành trào lưu #XoayNếmNhảy dành cho thế hệ người hâm mộ trẻ”.

Lấy cảm hứng từ một trong những món tráng miệng thịnh hành nhất Hàn Quốc, Oreo ra mắt phiên bản giới hạn bánh quy đỏ Oreo Babymonster với lớp kem vị marshmallow, nhằm tôn vinh phong cách táo bạo của nhóm nhạc.

Cùng với đó, Oreo cũng trình làng những chiếc bánh quy đặc biệt do nhóm Babymonster thiết kế.

