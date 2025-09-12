Tài sản khủng ở tuổi 22 của nhà vô địch US Open Carlos Alcaraz

|
Carlos Alcaraz hiện được xem là một trong những vận động viên thể thao đắt giá nhất hành tinh. Ở tuổi 22, tay vợt số 1 thế giới đã sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam cùng loạt hợp đồng thương mại hàng đầu, phản ánh sức hút khổng lồ của anh trên cả sân đấu lẫn thị trường. Ảnh: Mike Frey/Reuters.
|
Mùa giải 2025 chứng kiến phong độ ấn tượng của Alcaraz. Sau khi vào tứ kết Australian Open, anh vô địch tại Rotterdam và Monte Carlo, trước khi thua ở chung kết Barcelona. Kể từ đó, tay vợt Tây Ban Nha lập chuỗi 24 trận bất bại, đăng quang tại Italian Open, HSBC Championships và Roland Garros. Đỉnh cao là trận chung kết U.S. Open lần thứ ba liên tiếp chạm trán Jannik Sinner, nơi Alcaraz giành chiến thắng 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 sau gần 3 giờ thi đấu. Ảnh: Mike Segar/Reuters.
Kevin Lamarque/Reuters.
|
Theo ước tính, tài sản ròng của Alcaraz hiện khoảng 40 triệu USD. Riêng năm 2025, anh đã bỏ túi 15,63 triệu USD tiền thưởng nhờ những chiến thắng tại Roland Garros, Wimbledon, U.S. Open cùng các giải Masters 1000. Chỉ riêng chức vô địch Roland Garros đã mang lại gần 3 triệu USD. Tính tổng cộng từ khi bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp cách đây 7 năm, Alcaraz đã thu về 53,48 triệu USD, giúp anh góp mặt trong top 10 tay vợt có tổng tiền thưởng cao nhất lịch sử, theo The Playoffs. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.
|
Tuy nhiên, khoản thưởng “khủng” của Alcaraz không trọn vẹn khi anh phải nộp khoảng 1,7 triệu USD thuế thu nhập liên bang trước khi rời New York (Mỹ), do rơi vào khung thuế cao nhất (37%). Nhà vô địch đơn nữ Aryna Sabalenka cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi đánh bại Amanda Anisimova, theo Zee News. Ảnh: Geoff Burke-Imagn Images/Reuters.
|
Nguồn thu lớn của Carlos Alcaraz còn đến từ các hợp đồng thương mại. Alcaraz hiện ký hợp đồng trang phục với Nike, sử dụng vợt và trang thiết bị từ Babolat, đồng thời là gương mặt quảng bá cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác như BMW, Rolex, Calvin Klein và LVMH, theo Marca. Sang năm 2025, danh sách đối tác tiếp tục mở rộng với Danone, Evian và YoPRO. Sự kết hợp giữa thành tích ấn tượng trên sân đấu và hình ảnh gần gũi ngoài đời đã giúp anh trở thành một trong những vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ quần vợt mới. Ảnh: Marca.
|
Alcaraz được truyền thông mệnh danh là “Mad Titan”. Anh sở hữu sáu danh hiệu Grand Slam, trong đó có U.S. Open, Wimbledon và Roland Garros, cùng nhiều chức vô địch Masters 1000 như Monte Carlo hay Rome. Không chỉ chú trọng sự nghiệp cá nhân, Alcaraz còn thành lập Quỹ Carlos Alcaraz Garfia từ năm 2024, nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn, thúc đẩy quyền vui chơi, rèn luyện sức khỏe và hòa nhập xã hội. Ảnh: Andrew Couldridge/Reuters.
|
Bên cạnh phong độ đỉnh cao tại U.S. Open 2025, Alcaraz cũng gây chú ý với diện mạo mới. Sau lần cắt tóc hỏng do anh trai thực hiện, anh quyết định cạo sát đầu, xuất hiện với kiểu buzz cut cá tính. “Không biết cậu ấy nhờ nhà tạo mẫu từ Tây Ban Nha sang hay không, chứ ngoài phố kiểu này chỉ tốn 20 USD”, huyền thoại John McEnroe hài hước bình luận. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.
|
Bên cạnh những pha bóng đỉnh cao, Alcaraz còn ghi điểm bởi lòng nhân ái. Ngay ngày mở màn Wimbledon 2025, hình ảnh anh cúi xuống đưa chai nước, lo lắng chăm sóc một cổ động viên 79 tuổi bị ngất vì nắng nóng đã lan truyền mạnh mẽ, chinh phục trái tim người hâm mộ toàn cầu. Ảnh: Ibraheem Al Omari/Reuters.
