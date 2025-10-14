Thảm họa giẫm đạp san hô ở Hong Kong

Chính quyền Hong Kong xem xét giới hạn khách du lịch và tăng cường bảo vệ biển sau vụ giẫm đạp san hô tại đảo Sharp trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" vừa qua.

Du khách giẫm đạp san hô và đào bới sinh vật ven biển tại đảo Sharp, vịnh Sai Kung. Ảnh: Greenpeace.

Trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng", nhiều du khách bị phát hiện giẫm đạp và đào bới sinh vật biển trên diện tích khoảng 4 m2 san hô tại đảo Sharp - điểm du lịch nổi tiếng ở vịnh Sai Kung, Hong Kong, Trung Quốc. Các nhà môi trường cảnh báo rạn san hô bị tàn phá có thể mất nhiều năm mới phục hồi hoàn toàn, theo SCMP.

"Hong Kong sở hữu nhiều hệ sinh thái hấp dẫn cả người dân địa phương lẫn du khách. Chính phủ sẽ tăng cường quản lý để bảo vệ môi trường song song với phát triển du lịch", Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu nhấn mạnh.

Theo ông Lý, các cơ quan liên quan đang đánh giá sức chứa của những điểm du lịch được ưa chuộng, xây dựng các biện pháp kiểm soát phù hợp và siết chặt quản lý. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang rà soát hệ thống giao thông tại các khu vực này trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) đang nghiên cứu khả năng đưa các khu vực có tầm quan trọng sinh thái vào phạm vi bảo vệ của công viên biển.

"Công tác tuyên truyền giáo dục cũng rất quan trọng", ông Lý nói, cho biết chính quyền đang tận dụng mạng xã hội để phổ biến thông tin về bảo vệ môi trường, kêu gọi du khách tuân thủ quy định sinh thái, đồng thời lắp đặt thêm biển cảnh báo tại các khu vực nhạy cảm.

Khách du lịch lặn ống thở quanh đảo Sharp để ngắm san hô trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng", ngày 4/10. Ảnh: Dickson Lee.

Trưởng đặc khu cho biết thêm AFCD đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng trực tiếp như nhà điều hành phà, câu lạc bộ lặn, người lặn ống thở và khách du lịch, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ sinh vật biển, bảo tồn hệ sinh thái và lặn biển có trách nhiệm tại đảo Sharp.

"Chính phủ sẽ tổng kết kinh nghiệm để duy trì sự cân bằng giữa du lịch và bảo tồn", ông nhấn mạnh.

Theo báo cáo của AFCD công bố tháng 12 năm ngoái, khu vực phía Bắc đảo Sharp có độ phủ san hô đạt 71,3%, cao thứ 2 trong 33 địa điểm khảo sát tại Hong Kong, trong khi mức trung bình toàn thành phố chỉ khoảng 42%.

Người phát ngôn của cơ quan này cho biết hôm 10/10 rằng tình trạng chung của khu san hô đảo Sharp vẫn "khỏe mạnh", tương đồng với kết quả khảo sát vào tháng 8 và tháng 9.

AFCD cũng đề nghị các tổ chức môi trường ở Trung Quốc đại lục tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, kêu gọi du khách không làm ảnh hưởng đến sinh vật biển.