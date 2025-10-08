Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì 'ăn chùa', khôn lỏi tại Nhật Bản

Sinh viên Trung Quốc đến Osaka (Nhật Bản) du lịch ăn đồ trưng bày mẫu, biến nhà vệ sinh công cộng thành "spa cá nhân". Hành động này gây phẫn nộ dư luận 2 nước.

Yikeshu, 21 tuổi, sinh viên Trung Quốc, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc và Nhật Bản sau khi đăng tải hành trình "du lịch siêu tiết kiệm" tại Osaka, theo SCMP.

Trong video có tiêu đề "Một ngày du lịch Osaka với 100 nhân dân tệ ( 14 USD )", người này khoe loạt "mẹo du lịch giá rẻ" nhưng xâm phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Theo đó, ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kansai, Yikeshu phớt lờ biển "cấm quay phim", rút máy quay ghi hình, vừa nói lời xúc phạm vừa tuyên bố: "Tôi đang trực tiếp tiến vào Nhật Bản".

Tại nhà vệ sinh sân bay, anh gội đầu trong bồn rửa tay, rồi dùng máy sấy tay công cộng để hong tóc như trong tiệm spa.

Trên chuyến tàu điện Nankai vào trung tâm Osaka, Yikeshu đu người trên tay vịn như dụng cụ tập thể hình, sau đó nằm chiếm nhiều ghế trong khoang tàu yên tĩnh và hát lớn.

Du khách bị chỉ trích vì ăn đồ mẫu miễn phí và gội đầu trong bồn rửa nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Douyin.

Để tiết kiệm tiền nước, anh khoe "bí kíp uống nước miễn phí" bằng cách bước vào nhà hàng, xin cốc và uống trà miễn phí, rồi rời đi mà không gọi món.

Khi tới chợ địa phương, Yikeshu ăn đồ mẫu tại quầy trái cây như buffet miễn phí, dùng que tre xiên từng quả nho. Dù người bán đã nhắc nhở bỏ que sau khi dùng, anh vẫn tiếp tục hành vi cho đến khi bà phải dùng màng bọc che khay mẫu. Anh chỉ dừng lại sau khi ăn hết 7 quả nho, lúc này người bán dẹp luôn cả khay thử.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, châm ngòi làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng 2 nước. Trước làn sóng chỉ trích, Yikeshu đã xóa video gây tranh cãi, còn nền tảng mạng xã hội nơi anh đăng tải chưa đưa ra phản hồi. Tài khoản của anh có gần 200.000 người theo dõi.