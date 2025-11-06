Thị trường xe điện hạ nhiệt, BYD cũng không ngoại lệ

Thị trường xe điện toàn cầu bắt đầu hạ nhiệt, và ngay cả BYD - nhà sản xuất lớn nhất thế giới - cũng không tránh khỏi sụt giảm về doanh số và thị phần.

Một nhân viên bán hàng đang livestream bán hàng tại một showroom BYD ở Thượng Hải. Trong tháng 10/2025, BYD đã để mất vị trí hãng xe có doanh số đứng đầu tại Trung Quốc vào tay SAIC Motor.

Ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, nhu cầu từng tăng vọt đối với xe điện bắt đầu chậm lại, kéo theo sự sụt giảm doanh số của những nhà sản xuất dẫn đầu thị trường. Báo cáo doanh số tháng 10/2025 của BYD giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 441.706 xe. Đây là tháng thứ hai liên tiếp BYD ghi nhận mức sụt giảm, một bước lùi hiếm thấy đối với nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.

Sự chững lại này đã khiến BYD mất ngôi đầu bảng ở Trung Quốc, nhường vị trí cho hãng xe nhà nước SAIC Motor, với 453.978 xe được giao trong cùng kỳ. Trước thông tin này, cổ phiếu BYD giảm gần 2%, xuống mức thấp nhất trong 9 tháng và thấp hơn khoảng 36% so với đỉnh hồi tháng 5/2025.

Để đạt mục tiêu cả năm 4,6 triệu xe, BYD sẽ cần bán ít nhất 450.000 xe mỗi tháng cho đến cuối năm - một thử thách lớn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu suy yếu không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường khác.

Trong khi đó, các đối thủ như Geely, Xpeng, Leapmotor hay Xiaomi lại ghi nhận doanh số kỷ lục trong tháng 10, cho thấy thị trường EV Trung Quốc đang trở nên đông đúc. Li Auto, một startup nổi bật khác, ghi nhận tháng thứ năm liên tiếp sụt giảm.

Tình hình sụt giảm này không chỉ xảy ra tại Trung Quốc. Ở Mỹ, nhiều hãng xe báo cáo mức giảm mạnh doanh số EV trong tháng trước, sau khi các khoản tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 USD hết hạn.

Không riêng gì BYD, các thương hiệu tại Mỹ cũng gặp khủng hoảng với xe điện khi doanh số "cắm đầu" trong tháng đầu tiên không có mức tín dụng thuế liên bang trị giá tối đa 7.500 USD .

Ford ghi nhận doanh số EV tháng 10 giảm 25% so với cùng kỳ, bao gồm mức giảm 2 con số của Mustang Mach-E và F-150 Lightning. Hyundai và Kia thậm chí giảm mạnh hơn, từ 52% đến 71% so với năm trước, trong khi Toyota chỉ bán được 18 chiếc bZ4X, so với hơn 1.400 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định đợt sụt giảm này đã được dự báo từ trước. Nhiều người đã vội mua xe để hưởng ưu đãi trước khi chương trình tín dụng thuế kết thúc vào cuối tháng 9, khiến doanh số quý III tạm thời tăng cao. Các hãng đang đặt cược vào công nghệ hybrid để vượt qua giai đoạn suy giảm. Chẳng hạn, Hyundai báo cáo doanh số xe hybrid tháng 10 tăng 41%, dù doanh số xe thuần điện giảm hơn một nửa.

Sau khi các ưu đãi từ chính phủ hay các gói tài chính kết thúc, các hãng xe buộc phải đánh giá thực tế khả năng cạnh tranh thực sự của xe điện, xem sản phẩm đã đủ sức hấp dẫn nhờ chất lượng nội tại hay chưa.

Đợt sụt giảm doanh số xe điện đánh dấu bước ngoặt đối với một ngành công nghiệp từng tưởng chừng không thể ngăn cản. Nhiều năm nhận hỗ trợ từ chính phủ, các ưu đãi tài chính và tiến bộ công nghệ nhanh chóng đã giúp xe điện bùng nổ trên toàn cầu. Tuy nhiên, những ưu thế này giờ đang dần tan biến, đặt ra thách thức mới cho cả thị trường.