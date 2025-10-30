Âm thanh đầy ám ảnh của hố đen vũ trụ
Khi hai hố đen vũ trụ va vào nhau, chúng có thể tạo ra những sóng hấp dẫn khổng lồ. Loại sóng này đã được chuyển đổi thành âm thanh để chúng ta có thể nghe thấy.
Phi đội trinh sát thời tiết số 53 của Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ, hay còn gọi là "Thợ săn bão", đã bay vào mắt bão Melissa để thu thập dữ liệu cho Trung tâm Bão quốc gia.
Trong phần về đích, Duy Khoa được yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Dù đã đưa ra con số chính xác, phần trả lời của em vẫn không được tính đúng vì quên một điều quan trọng.
Ở phần về đích, Thanh Tùng chọn gói 3 câu hỏi (mỗi câu 20 điểm). Gói câu hỏi này bao gồm một câu liên quan hiến pháp, một câu toán học và một câu hóa học.
Nếu có kích thước cơ thể như loài khủng long bạo chúa (T. Rex), con người sẽ gặp phải nhiều nhược điểm hơn ưu điểm.
Vào 5 tỷ năm nữa, sự sống trên Trái Đất có thể không còn. Khi đó, bạn sẽ cần tìm nơi trú ngụ ở những nơi khác.
Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành riêng cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Nếu một cây kim ở vũ trụ lao xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng, nó có thể giải phóng một lượng năng lượng cực lớn, lan tỏa ra dưới dạng nhiệt, ánh sáng và sóng xung kích dữ dội.
Video ghi lại khoảnh khắc giới thiệu tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Phần hô tên chuyên ngành của 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Bộ GD&ĐT công bố loạt hình ảnh, dấu ấn của giáo dục Việt Nam từ năm 1945 cho đến thời điểm hiện tại.