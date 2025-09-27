Vụ chồng sát hại vợ, hai tình địch: Lời kể từ những công nhân xóm trọ

Nghi can Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) và vợ có với nhau 2 con gái nhỏ. Theo lời kể của những công nhân là bạn trọ, đồng nghiệp, hai vợ chồng Nhung xảy ra mâu thuẫn từ lâu và không còn sống chung với nhau nhiều tháng nay.

Sau khi vụ thảm án xảy ra, PV Tiền Phong đã trao đổi với anh Vũ Văn N (anh em họ, sinh sống cùng khu trọ với nghi can Nhung) được biết, Vũ Phương Nhung và chị Y đã có với nhau 2 con; đứa lớn đang học học tiểu học, còn đứa nhỏ học mẫu giáo. Nhung và vợ làm việc trong cùng Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ, song ở 2 doanh nghiệp khác nhau.

Hiện trường - nơi Nhung ra tay hạ sát vợ và anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang).

Anh N cho hay, vợ chồng Nhung xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Chị Y đã rời nhà đến ở nơi khác nhiều tháng, song cả hai chưa ly hôn. Hai con gái của họ đang ở cùng bố và ông bà nội. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, tang lễ chị Y được tổ chức ở Tuyên Quang, anh N cho biết.

Anh Phạm Huy H - bạn sống cùng khu trọ với anh Nguyễn Tiến Đ (SN 1985, nạn nhân tử vong thứ 3 trong vụ án) cho biết, vợ chồng anh Đ có 2 con nhỏ cùng sinh sống trong xóm trọ tại khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo anh H, thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung gọi anh Đ ra phía ngoài cổng xóm trọ nói chuyện. Chỉ vài phút sau, anh Đ ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ đã tử vong.

Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ cùng anh Đ và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Xóm trọ - nơi nghi can Vũ Phương Nhung ra tay sát hại anh Nguyễn Tiến Đ.

Anh Nguyễn Văn S (người sống cùng khu trọ với nạn nhân Đ, từng làm việc với nghi can Nhung) cho biết, trong công việc, cũng như ngoài đời anh chơi khá thân với Nhung. Khi sự việc xảy ra, anh S rất bất ngờ và sốc vì Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Ng (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y (SN 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ - là vợ của Nhung).

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy mang BKS: 19K1 - 179.01 đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả, anh Đ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng.

Sau chưa đầy 2 giờ gây án, lực lượng công an đã làm rõ nghi can gây ra vụ trọng án là Vũ Phương Nhung.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, do ghen tuông khi thấy vợ từng cặp bồ với anh Đ và giờ đến anh Ng nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xử lý vụ án.