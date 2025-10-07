Xạ thủ 'tay đút túi quần' Thổ Nhĩ Kỳ trở lại

Sau Olympic Paris 2024, VĐV Yusuf Dikec từng khiến mạng xã hội “dậy sóng” với phong thái điềm tĩnh, nay lại gây chú ý khi giành HCV tại Giải vô địch châu Âu diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không mang tai nghe, không đeo kính chuyên dụng, Dikec chọn thi đấu với vẻ giản dị và tự tin. Ảnh: IHA photo.

Ở tuổi 52, Yusuf Dikec vẫn thể hiện phong độ ổn định. Tay súng cùng đồng đội Mustafa Inan đánh bại cặp VĐV người Đức Christian Reitz và Paul Froehlich với tỷ số 2-0 trong chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, mang về tấm HCV cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, giữa hàng loạt tay súng sử dụng thiết bị công nghệ cao, với ống ngắm tùy chỉnh đến kính bảo hộ đặc biệt, Dikec vẫn trung thành với chiếc súng tiêu chuẩn, cặp kính thường và phong thái điềm nhiên quen thuộc. Trong chiếc áo thun trắng giản dị, ông trông chẳng khác nào một khán giả thư giãn hơn là vận động viên đang thi đấu dưới áp lực. Thế nhưng, mỗi phát bắn đều chuẩn xác tuyệt đối.

“Giành chiến thắng ngay trên sân nhà khiến tôi rất hạnh phúc. Đây cũng là bước chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới tại Cairo sắp tới, nơi tôi đặt mục tiêu giành thêm huy chương cho Thổ Nhĩ Kỳ”, Dikec chia sẻ với Turkiye Today.

Theo Dikec, giải đấu quy tụ những tay súng xuất sắc châu Âu và việc được đại diện quốc gia thi đấu là “một vinh dự lớn”.

Dikec giành HCV tại Giải vô địch châu Âu bộ môn bắn súng hơi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: TRT Spor Yıldız.

Tên tuổi Yusuf Dikec bắt đầu được biết đến rộng rãi từ Olympic Paris 2024, khi anh giành HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam - nữ. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích, phong thái thi đấu của anh mới là điều khiến mạng xã hội toàn cầu “phát sốt”.

Khác với đa số xạ thủ sử dụng kính bảo hộ và bịt tai chuyên dụng, Dikec thi đấu với phong thái thoải mái, một tay đút túi quần, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt bình thản. Hình ảnh đó nhanh chóng trở thành “biểu tượng swag” của kỳ Olympic, được chia sẻ rộng rãi cùng lời bình: “Tự tin đến mức không cần cố gắng thể hiện”.

Khi cơn sốt mạng đang lan tỏa, Dikec còn khiến cộng đồng mạng thích thú hơn với màn tương tác cùng Elon Musk. Trong một bài đăng trên X (Twitter cũ), anh hỏi CEO Tesla liệu “robot có thể giành huy chương Olympic chỉ với một tay đút túi hay không”. Musk đáp lại: “Robot sẽ luôn bắn trúng hồng tâm”.

Sau kỳ Olympic, Dikec được vinh danh Vận động viên của năm tại lễ trao giải GQ Turkiye Men of the Year 2024. Trong bài phát biểu, anh gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng: “Hãy luôn giữ ước mơ lớn và nỗ lực không ngừng. Ở tuổi 51, sau 24 năm cống hiến và 5 kỳ Olympic, cuối cùng tôi cũng giành được tấm huy chương mơ ước”.

Phong thái thi đấu bình thản “một tay đút túi” tại Olympic Paris 2024 từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Josiah Gogarty/GQ.

Và nay, ở tuổi 52, tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng minh rằng sự bền bỉ là chìa khóa thành công. Video ghi lại khoảnh khắc anh giành HCV tại Istanbul đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

“Anh ấy trở lại rồi”, một người dùng viết trên X, trong khi người khác bình luận: “Đúng là ‘true aura’ (tạm dịch: ‘thần thái đỉnh cao’)”.

“Điều khiến anh ấy khác biệt không phải là sự thoải mái, mà là sự chuẩn bị tỉ mỉ và nhất quán đến mức nhàm chán, thứ mà khán giả bình thường không bao giờ thấy. Thần thái điềm tĩnh ấy là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện không ngừng nghỉ”, một bình luận khác nhận xét.