'Xe' Pokémon đến triển lãm ôtô tại Nhật

Những chú Koraidon này tuy không thể "chiến đấu" như trong phim, nhưng vẫn có thể tự di chuyển nhờ động cơ điện được Honda sáng tạo.

Triển lãm ôtô Nhật Bản - Japan Mobility Show 2025 - không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm của ngành ôtô, xe máy mà còn là nơi các nhà sản xuất giới thiệu các sáng tạo của mình đến người dùng toàn cầu.

Honda không chỉ giới thiệu các mẫu xe mới của dòng 0 Series, những chiếc xe máy điện phổ thông tại sự kiện mà còn mang những chiếc xe tự hành được thiết kế theo hình ảnh của nhân vật trong bộ hoạt hình Pokémon huyền thoại đến trưng bày.

Những chiếc motor này được Honda sản xuất, kết hợp cùng The Pokémon Company để tạo ra “bản sao gần như kích thước thật” của nhân vật Koraidon trong trò chơi Pokémon Scarlet.

Những chiếc xe tự hành được lấy cảm hứng từ nhân vật trong Pokémon do Honda và Toyota sản xuất. Ảnh: Phong Vân.

Gần như các đặc điểm quen thuộc của nhân vật đều được giữ nguyên như máy tóc phối 3 màu xanh, hồng, trắng uốn lượn, thân màu đỏ rực hầm hố với các chi tiết vảy ở đuôi và sau đầu cùng cặp mắt màu vàng. Điểm khác biệt lớn nhất là Koraidon của Honda được lắp 2 bánh xe khổng lồ, hỗ trợ di chuyển.

Thực tế không chỉ Honda, đội ngũ kỹ sư của Toyota cũng tham gia vào dự án này. Nếu Honda lựa chọn hình ảnh nhân vật Koraidon, Toyota chọn mang nhân vật Miraidon trong Pokémon Violet đến thế giới thật.

Trước đó tại chặng đua MotoGP ở Motegi (Nhật Bản), nhóm phát triển dự án cũng từng chia sẻ lý do phát triển những phương tiện tự hành độc đáo.

Hơn 40 kỹ sư của Honda và Toyota đã quyết định chọn Koraidon và Miraidon làm linh vật trong với kỳ vọng “Người lớn nỗ lực, biến giấc mơ trẻ thơ thành sự thật”.

Những chiếc xe tự hành có thể di chuyển bằng "chân" thay vì bánh xe. Chúng được lắp các motor điện, liên kết với các khớp ở 4 chân của chú Koraidon, Miraidon, cho phép phương tiện này có thể tiến lên hoặc di chuyển xoay vòng với vận tốc tương đương người đi bộ.

Chúng không chỉ di chuyển bằng bánh xe mà còn có thể tự "bước đi" thông qua motor điện ở khớp chân. Ảnh: Phong Vân.

Sự kết hợp giữa công nghệ robot tự hành và biểu tượng văn hóa đại chúng như Pokémon đã khiến khu trưng bày của Honda trở thành tâm điểm tại Japan Mobility Show năm nay. Đây cũng là minh chứng cho cách các hãng xe Nhật đang tìm kiếm hướng đi mới, nơi công nghệ, cảm xúc và ký ức tuổi thơ hòa quyện để tạo nên tương lai của phương tiện di chuyển.