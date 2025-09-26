Ảnh Hà Nội năm 1995 gây chú ý

Cuối tuần, Yuichi Kobayashi thường mang theo máy ảnh phản xạ ống kính đơn (SLR), đi bộ dọc những con phố, ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường để giới thiệu Hà Nội đến những nhân viên của ông. Bộ ảnh Hà Nội cuối thập niên 1990 cũng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và yêu thích sau khi ông chia sẻ lại. Những người đã và đang sống tại đây cảm thấy xúc động khi được nhìn lại Thủ đô cách đây gần 3 thập kỷ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiếp ảnh gia Yuichi Kobayashi nói: "Tôi bất ngờ với sự yêu thích của người Việt Nam dành cho bộ ảnh. Khoảng 5 hoặc 10 năm trước, tôi cảm nhận rằng người dân không quan tâm đến những điều cũ như bây giờ. Rõ ràng người Việt Nam đang thay đổi, họ cân bằng tốt hơn giữa suy nghĩ về cái cũ và cái mới. Có lẽ sau 30 năm, Việt Nam đã phát triển với tốc độ rất nhanh, đồng nghĩa những khung cảnh gợi nét hoài cổ dần ít đi nên họ càng trân quý kỷ niệm xưa. Còn với tôi, tình yêu dành cho Hà Nội vẫn luôn còn đó".

Một buổi sáng đông năm 1998, Yuichi Kobayashi dạo phố Huế trong một ngày được nghỉ làm. Người dân diện trang phục ấm áp, phần lớn sử dụng xe đạp để tham gia giao thông. Chiếc xe đạp thời đó mỏng sườn, hiếm khi có rổ xe phía trước và phát ra tiếng kêu lách cách. Thế nhưng, với những vòng quay liên tục, xe lăn bánh qua con đường một chiều rộng thênh thang. Ngẫm nghĩ lại, ông thấy sức người cũng là một điều xa xỉ.

Yuichi Kobayashi miêu tả bầu không khí Hà Nội cuối thập niên 1990 hệt như Nhật Bản năm 1960. Người dân tích cực mưu sinh, nhưng họ biết cách tạo niềm vui cho chính mình. Ấn tượng nhất với ông là cảnh người dân buôn bán ở phố Hàng Dầu (năm 1998) và một cửa hàng may mặc trên phố Tràng Tiền (năm 1999) bán thêm tạp hóa. "Thời đó, Việt Nam chưa sánh kịp những quốc gia khác. Tuy nhiên, người dân làm việc chăm chỉ và biết kết hợp nhiều thứ để làm giàu cho cuộc sống", ông bày tỏ.

Ông cho rằng mỗi con phố của Hà Nội đều có những hàng cây cao lâu năm và người đạp xích lô đội mũ lưỡi trai Calvin Klein hơi điệu nghệ. Khi nghĩ về những thủ đô trên khắp thế giới, ít nơi nào có những hàng cây đẹp như Hà Nội. Nhiều người nói rằng Hà Nội trông kém sạch sẽ và xô bồ, nhưng Yuichi Kobayashi không nghĩ vậy. Với ông, Hà Nội cho đến năm 2025 vẫn đẹp với nhiều hàng cây dọc con phố, cũng như nhiều tòa nhà cũ được bảo tồn. Khi trở lại Việt Nam, ông luôn thích đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, bởi đó vẫn là trung tâm của Thủ đô.

Trong ảnh là cửa hàng bán mũ trên phố Hàng Bài năm ông vừa đến Hà Nội. Trong chuyến trở lại gần nhất năm 2022, ông bất ngờ khi thấy cửa hàng gần như vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, dù đã trở về Nhật Bản, ông vẫn luôn mong muốn trở lại đây nhiều lần vì "thích nhất là sống ở Hà Nội".

