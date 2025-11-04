Cận cảnh 15 m tường Hoàng thành Huế đổ sập

Ngày 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết một đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành Huế, đoạn gần cổng Hòa Bình (đường Đặng Thái Thân, TP. Huế), bất ngờ đổ sập lúc 18h45 ngày 2/11 do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài. Ảnh: TTBTDTCDH.

Đến sáng nay, khu vực bức tường bị sập vẫn ngổn ngang gạch vỡ, phần lớn đổ nghiêng vào phía trong, nơi nước còn ngập khoảng 30 cm. Ảnh: TTBTDTCDH.

Theo ghi nhận, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu liên kết khối. Kết cấu tường gồm 3 lớp, trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn đất sét. Một số đoạn tường lân cận có dấu hiệu nghiêng vào trong, rạn nứt, kết cấu yếu, có nguy cơ tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTBTDTCDH.

Các cơ quan chức năng dựng rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực. Ảnh: TTBTDTCDH.

Ngoài sự cố trên, mưa lớn và ngập lụt kéo dài cũng khiến nhiều hạng mục trong Đại nội và các lăng thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực sân điện, lối đi có nền gạch Bát Tràng bong tróc, hư hỏng; kè hồ Ngoại Kim Thủy bị xói mòn, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún. Tại vườn Cơ Hạ, nhiều cây cảnh bị ngập nước, hư hại, trong khi hệ thống điện, chống sét và công nghệ thông tin bị hỏng, hoạt động không ổn định. Trong ảnh, Đại nội Huế chìm trong nước lũ sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ 2 nằm trong Kinh thành Huế. Công trình có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn, đồng thời bao bọc Tử Cấm Thành khu vực dành riêng cho vua và hoàng gia. Toàn cảnh Hoàng thành Huế trong trận lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Hoàng thành được khởi công xây dựng năm 1804, đến đời vua Minh Mạng (năm 1833) mới hoàn thiện toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng 147 công trình. Thành có mặt bằng gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600 m, xây bằng gạch, cao 4 m, dày 1 m, xung quanh có hào bao bọc. Hoàng thành có bốn cửa chính: phía Nam là Ngọ Môn, phía Đông có Hiển Nhơn Môn, phía Tây là Chương Đức Môn và phía Bắc là Hòa Bình Môn. Các hồ và cầu bao quanh bên ngoài đều mang tên Kim Thủy. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Lối vào Ngọ Môn, điện Thái Hòa chìm trong nước lũ đỏ đậm ngày 28/10. Các cán bộ thuộc Ban Quản lý Di tích Cố đô Huế dọn vệ sinh khi nước lũ bắt đầu rút dần. Ảnh: Quốc Anh.

Trong trận lũ lịch sử, điện Thái Hòa (ở giữa) trong Hoàng thành Huế vẫn khô ráo nhờ nền móng cao, kết cấu chắc chắn và hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả qua hàng trăm năm, theo các chuyên gia. Ảnh: Quốc Anh.

