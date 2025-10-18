Canada dọa kiện Stellantis vì kế hoạch chuyển sản xuất sang Mỹ

Sau khi Stellantis công bố kế hoạch đầu tư hơn 13 tỷ USD tại Mỹ, chính phủ Canada cảnh báo sẽ kiện tập đoàn này nếu không giữ cam kết sản xuất tại Ontario như công bố trước đó.

Chính phủ Canada đang đe dọa thực hiện hành động pháp lý đối với Stellantis sau khi tập đoàn này thông báo kế hoạch chuyển sản xuất từ Ontario sang Illinois (Mỹ) – một động thái mà Ottawa cho là "không thể chấp nhận được".

Canada là một thị trường quan trọng đối với Stellantis, và cũng là nơi tập đoàn này đặt các nhà máy đúc khung và lắp ráp Etobicoke, Brampton và Windsor ở tỉnh bang Ontario.

Stellantis vừa công bố khoản đầu tư 13 tỷ USD vào Mỹ nhằm tung ra 5 mẫu xe mới. Trong kế hoạch này, dây chuyền sản xuất mẫu Jeep Compass sẽ được chuyển từ nhà máy tại Brampton (tỉnh Ontario, Canada) sang một cơ sở ở Illinois. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía chính phủ Canada.

Bộ trưởng Công nghiệp Melanie Joly đã gửi thư tới CEO Antonio Filosa, nhắc lại rằng Stellantis đã cam kết duy trì hoạt động tại Canada để đổi lấy các khoản hỗ trợ tài chính lớn từ Ottawa. "Bất kỳ hành động nào không đáp ứng cam kết sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận", bà Joly viết, đồng thời khẳng định Canada "sẽ sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả pháp lý" nếu công ty không tuân thủ.

Theo kế hoạch mới nhất, Stellantis sẽ chuyển dây chuyền sản xuất mẫu Jeep Compass từ nhà máy tại Brampton (Canada) sang một cơ sở ở Illinois (Mỹ) nhằm tận dụng ưu đãi thuế từ chính quyền Tổng thống Trump.

Trước đó, Stellantis đã tạm ngừng việc nâng cấp nhà máy Brampton vào tháng 2, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế mới với hàng hóa Canada, gây xáo trộn chuỗi cung ứng ôtô tại Bắc Mỹ.

Thủ tướng Mark Carney cũng nhấn mạnh Ottawa kỳ vọng Stellantis sẽ tôn trọng các cam kết với người lao động địa phương. "Chúng tôi đang làm việc với công ty để đưa ra những biện pháp bảo vệ quyền lợi cho nhân viên Stellantis", ông nói.

Ontario - trung tâm công nghiệp của Canada, chiếm khoảng 40% GDP quốc gia - sẽ chịu tác động mạnh nếu kế hoạch di dời sản xuất được thực hiện. Thủ hiến Doug Ford, đã bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" với Stellantis trên mạng xã hội.

Trong phản hồi gửi báo chí, người phát ngôn LouAnn Gosselin khẳng định Stellantis vẫn đầu tư vào Canada, trong đó có kế hoạch bổ sung ca sản xuất thứ ba tại nhà máy Windsor (Ontario). "Canada rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch cho Brampton và sẽ chia sẻ sau khi thảo luận thêm với chính phủ Canada", bà nói.

Stellantis là một trong những tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Jeep, Chrysler, Peugeot và Fiat. Việc hãng chuyển sản xuất một mẫu xe từ Canada sang Mỹ phản ánh chiến lược tối ưu hóa sản xuất và tận dụng các ưu đãi đầu tư tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, động thái này cũng đặt ra bài toán khó: trong khi Stellantis tìm cách củng cố vị thế tại Mỹ, quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc làm và chuỗi cung ứng tại Canada, nơi tập đoàn đã có mặt lâu năm.