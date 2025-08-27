Đoàn diễu binh, dàn khí tài tiến về Ba Đình

- Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 Kajiki, nhưng nhiều người dân vẫn "cắm trại" qua đêm, đổ ra đường từ sớm để chờ xem đoàn diễu binh, dàn khí tài.
- Nhiều người còn rủ nhau chuẩn bị bánh trung thu, xôi hình cờ đỏ sao vàng để không khí thêm sôi động.
- Hơn 15h, các đoàn diễu binh lần lượt xuất hiện tại điểm tập kết, trong vòng tay chào đón của nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tại Quảng trường Ba Đình tối 27/8, với dự kiến hơn 40.000 người tham gia.
Đoàn phim Mưa Đỏ gây chú ý
Đoàn phim Mưa Đỏ được khán giả chào đón khi xuất hiện ở điểm tập kết. Nhiều khán giả xin chụp hình cùng các diễn viên. Lâm Thanh Nhã trong vai Bình chia sẻ việc được tham gia đoàn diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) là niềm tự hào lớn lao mà trước đó anh chưa dám nghĩ tới. Do đó, nam diễn viên trẻ rất hồi hộp khi được tham gia hoạt động này. Ảnh: Phương Lâm.
Các khối diễu binh, diễu hành tập kết tại đường Thanh Niên dưới sự hò reo của người dân
Có mặt tại đường Thanh Niên khoảng 17h40, các khối diễu binh nhận sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Đáp lại tình cảm, các lực lượng vẫy tay hoặc làm biểu tượng hình trái tim, ghi điểm nhờ sự thân thiện, nhiệt tình. Ảnh: Việt Hà.
Sự xuất hiện của những “bông hồng thép” trong các khối diễu binh thuộc lực lượng Quân đội, Công an nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.
Các nữ chiến sĩ xuất hiện rạng rỡ
Ở điểm đổ quân trên đường Thụy Khuê, các chiến sĩ nán lại chụp ảnh giao lưu với người dân. Nhiều người bất ngờ khi lần đầu đến tuyến đường không rào chắn. Ảnh: Châu Sa.
Dàn xe bánh lốp xuất phát từ Mỹ Đình
Khoảng 17h, dàn xe bánh lốp và khí tài xuất phát từ điểm tập kết Trường Đua F1 (Mỹ Đình) chia làm hai hướng về các khu vực chỉ định trước thềm buổi sơ duyệt tối 27/8. Ảnh: Nhật Anh.
Ga Hà Nội tấp nập du khách
Khoảng 16h20, ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đón nhiều du khách từ các tỉnh thành, phần lớn mặc áo cờ đỏ sao vàng, đội nón lá, tay xách vali, balo, vội vã tìm chỗ xem diễu binh.
Đôi bạn thân Huệ Mẫn và Như Quỳnh đi tàu 34 tiếng từ TP.HCM ra Hà Nội vào sáng 26/8. Cả hai háo hức check-in trước ga, mang theo nón lá in dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, rồi đi tìm vị trí đẹp để theo dõi diễu binh. Ảnh: Linh Huỳnh.
Chiến sĩ Lào, Campuchia luyện tập tại Ba Đình
Có mặt tại quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt, các chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia có những giờ phút tập luyện ngắn, nhận sự cổ vũ, chào đón từ người dân. Ảnh: Thuận Thắng.
Xe tăng về vị trí tập kết trước giờ sơ duyệt
Dọc hai bên đường Thanh Niên hướng về đường Hùng Vương, người dân hào hứng chào đón đoàn xe tăng về vị trí tập kết trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Ảnh: Duy Hiệu.
Đoàn nhân dân Cuba vào xem sơ duyệt
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, đoàn nhân dân Cuba mặc áo cờ đỏ sao vàng, chờ xem sơ duyệt. Ảnh: Thuận Thắng.
Tại điểm đổ quân trên đường Thụy Khuê, một cô gái đến gặp người yêu là chiến sĩ thuộc khối Đặc công. Họ chỉ kịp chào nhau ngắn ngủi, trước khi anh tặng bạn gái món quà bất ngờ là huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của mình rồi nhanh chóng rời đi. Ảnh: Minh Nhân.
Rộn ràng chào đón các chiến sĩ xuất hiện trên đường Thụy Khuê
Có mặt tại đường Thụy Khuê, Lan Phương (26 tuổi, nhân viên văn phòng) vỡ oà hạnh phúc khi lần đầu tiên tiếp xúc rất gần với các chiến sĩ A80. Hai lần trước đi xem, cô chỉ có thể nhìn từ xa, lần này cô chạm tay, vẫy chào chiến sĩ đi ngay bên cạnh.
“Là một người trẻ, tôi rất tự hào và vui sướng khi được ở đây, trong dịp trọng đại của đất nước. Lần diễu binh A50 ở TP.HCM, tôi không có điều kiện đi xem trực tiếp, chỉ được xem qua màn ảnh nên đây là cơ hội tuyệt vời. Thực sự không phải ai cũng được trải nghiệm”, cô bày tỏ.
Cũng tại tuyến đường này, các chiến sĩ hào hứng giao lưu cùng người dân. Từ trên ôtô, họ đưa tay vẫy chào, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của mọi người. Ảnh: Châu Sa, Việt Hà.
Đoàn xe bánh xích tiến vào đường Thanh Niên
Khoảng 16h30, khối xe bánh xích tiến vào đường Thanh Niên, hướng về đường Hùng Vương, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
Lực lượng nghi lễ vào đội hình
Chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ. Ảnh: Thuận Thắng.
Đoàn diễu binh tiến về Ba Đình
Các khối diễu binh đang di chuyển vào điểm tập kết tại đường Hùng Vương, gần quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
Hà Nội bố trí khu vực riêng cho cựu chiến binh xem diễu binh
Tại khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an thành phố Hà Nội bố trí riêng một khu vực dành cho các cựu chiến binh ngồi để xem diễu binh. Ảnh: Văn Nguyện.
Nhiều người dân vẫy cờ, tặng kẹo, thả tim giao lưu với chiến sĩ tạo nên không khí tươi vui, náo nức.
Nguyễn Thị Ánh Ngọc cùng hai người bạn đến điểm đổ quân ở Thuỵ Khuê từ 11h. Nhóm bạn hào hứng tặng kẹo, thả tim khi các khối lần lượt đi qua. “Mình rất hạnh phúc và tự hào khi tiếp xúc và nhìn các chiến sĩ gần như vậy”, cô nói. Ảnh: Quang Thông, Châu Sa.
Người dân chờ đón các chiến sĩ diễu binh
Gần 16h, các khối diễu binh di chuyển từ phố Thụy Khuê ra đường Hùng Vương chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Từ nhiều tiếng trước, người dân đã đứng ở hai bên đường, chờ đón các chiến sĩ. Ảnh: Quang Thông.
Thắt chặt an ninh với chó nghiệp vụ ở phường Ba Đình
15h45, chó nghiệp vụ của lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên đường Quán Thánh (phường Ba Đình). Các khâu chuẩn bị cuối cùng được gấp rút hoàn tất trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Ảnh: Duy Hiệu.
Các chiến sĩ lần lượt xuất hiện tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo
Đoàn xe chở các chiến sĩ đến điểm tập kết Công viên Bách Thảo. Người dân 2 bên đường hào hứng, chờ đón sự xuất hiện của các lực lượng. Đây cũng là điểm nhiều thân nhân chiến sĩ có mặt từ sớm, chờ gặp chồng, con sau nhiều tháng xa nhà tập luyện cho lễ diễu binh. Ảnh: Quang Thông.
Hoa hậu, nghệ sĩ háo hức trước giờ sơ duyệt
Lúc 15h, các nghệ sĩ xuất hiện ở điểm tập kết trên đường Quán Thánh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, Tuấn Cry, vợ chồng Salim, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2025... thu hút sự chú ý của khán giả.
Tăng Duy Tân chia sẻ anh không nhận show từ nay đến hết 2/9 để dành toàn bộ thời gian cho Lễ diễu binh, diễu hành. Anh chưa thể sắp xếp thời gian để tham gia 2 buổi tập luyện trước đó. Nhưng anh không áp lực mà cảm thấy vinh dự, tự hào. Không phải lần đầu trước hàng nghìn người nhưng lần này cảm xúc của Tăng Duy Tân rất khác. Anh tham gia sự kiện với tư cách người cháu Bác Hồ, chứ không phải một người nổi tiếng. Ảnh: Phương Lâm.
Máy quay di động của VTV tập trước giờ sơ duyệt
Trước khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, máy quay di động của VTV luyện tập, thu hút sự chú ý. Ảnh: Thuận Thắng.
Các em nhỏ được đầu tư trang phục, chào đón chiến sĩ diễu binh
Biết đoạn đường Thuỵ Khuê là điểm đổ quân trước diễu binh, nhiều người dân đã ngồi chờ ở điểm này để được xem cận cảnh các chiến sĩ. Chị Cẩm Vân và chồng cũng chọn điểm này để dắt con trai 3 tuổi, biệt danh ở nhà là Cua, đến xem các chiến sĩ ngay điểm xuống xe.
Em bé Cua được mẹ chuẩn bị bộ trang phục giống chiến sĩ công an nhân dân. Bé thích thú khi được chụp hình, giao lưu với các chú công an đang làm nhiệm vụ tại đây. “Bé cứ thấy chiến sĩ là vui lắm, không biết mệt là gì”, chị Vân nói.
Nhiều em nhỏ khác cũng được gia đình đầu tư trang phục theo phong cách quân đội. Anh Phạm Văn Dự (phường Nam Từ Liêm) và bé Phạm Tuệ An có mặt tại đường Thuỵ Khuê từ 11h để chờ đón các đoàn chiến sĩ diễu binh, diễu hành. Em bé Tuệ An được gia đình đặt làm riêng bộ trang phục sĩ quan gìn giữ hoà bình với mức giá khoảng 1,5 triệu đồng. Anh Dự cho biết cả gia đình rất mong muốn em bé được theo dõi trọn vẹn đại lễ bởi đây là kỉ niệm rất lâu sau mới có lại. Ảnh: Châu Sa, Việt Hà, Duy Hiệu.
Lính bắn tỉa của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ
Lực lượng lính bắn tỉa di chuyển từ đường Quán Thánh vào làm nhiệm vụ trong khu vực lễ đài ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
"Khối nhi đồng" hào hứng chờ xem diễu binh, diễu hành
Tại Tràng Tiền - Nhà Hát lớn, "khối nhi đồng" được bố mẹ dẫn đi chơi do các trường tại Hà Nội hôm nay được nghỉ học. Theo chia sẻ từ các gia đình, sau khi xem các buổi tổng hợp luyện trên tivi, các em nhỏ còn hào hứng hơn cả bố mẹ, thức dậy sớm hơn thường ngày.
Thời tiết nắng mưa đan xen, tuy nhiên các gia đình và các em nhỏ vẫn giữ vững tinh thần, ngóng đợi đoàn diễu binh. Công tác chuẩn bị cho khối yêu nước nhí cũng phức tạp hơn người lớn một chút, bố mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn trưa để các em giữ sức cho cả ngày. Ảnh: Trần Hiền.
Ép 300 kg cam tặng miễn phí cho người dân
Trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Ngọc Anh (sinh năm 1991) chuẩn bị 300 kg cam để ép tặng người dân xem buổi sơ duyệt. “Bình thường tôi bán nước cam ở vỉa hè, nay muốn góp chút mát lành cho bà con đến xem diễu binh. Hy vọng cốc nước nhỏ tiếp thêm sức và lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt”, anh chia sẻ. Ảnh: Trần Hiền.
Chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đi kiểm tra khu vực quảng trường. Ảnh: Thuận Thắng.
Lực lượng quân đội kiểm tra lễ đài tại Quảng trường Ba Đình
Khoảng 15h tại Quảng trường Ba Đình, công tác chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Các chiến sĩ lực lượng rà phá bom mìn, chống khủng bố của quân đội đi kiểm tra khu vực lễ đài trước giờ G. Ảnh: Thuận Thắng.
Tuấn Cry đứng hàng đầu khối nghệ sĩ tham gia diễu hành
Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry bày tỏ háo hức khi được tham gia buổi sơ duyệt diễu binh ngày 27/8. Tác giả bản hit Bắc Bling mặc trang phục truyền thống và đứng hàng đầu trong khối nghệ sĩ tham gia buổi sơ duyệt diễu hành. Ảnh: Việt Hà.
Chiến sĩ diễu binh gặp vợ, con sau 150 ngày huấn luyện
Từ sáng, chị Nguyễn Lâm Uyên (25 tuổi) đưa con trai và mẹ từ Long Biên lên Ba Đình chờ gặp chồng là sĩ quan Đào Ngọc Dũng (28 tuổi, khối Phòng không - Không quân). Suốt 5 tháng tập luyện cho sự kiện A80 ở Sơn Tây, anh không về nhà.
“Có phép nhưng thường nhường cho đồng chí ở xa hoặc có việc đặc biệt. Nhà tôi ở Hà Nội nên thỉnh thoảng mới lên thăm, còn lại chỉ gọi điện”, chị kể. Đến 14h30, khi anh Dũng báo đã xuống xe ở công viên Bách Thảo, chị vội đi bộ từ đầu đường Thụy Khuê sang gặp chồng sau nhiều tháng xa cách. Ảnh: Minh Nhân.
Siết chặt giao thông các tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành
Lực lượng chức năng thực hiện cấm đường, điều tiết giao thông tại nút giao đường Thanh Niên - Hùng Vương. Xe đặc chủng của Cảnh sát đặc nhiệm tiến vào khu vực quảng trường Ba Đình để làm nhiệm vụ. Ảnh: Duy Hiệu.
Chủ quán cà phê tặng áo mưa cho khách ngồi xem diễu binh, diễu hành
Nguyễn Tiến Đạt, chủ quán Vietsun Coffee (số 2 đường Điện Biên Phủ) mua 100 áo mưa phát cho khách với mong muốn mọi người có trải nghiệm trọn vẹn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Với vị trí giao thoa của ba tuyến phố lớn Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, quán nằm trong cung đường mà nhiều khối diễu binh, diễu hành quan trọng đi qua. Cơ sở này cũng bán ghế ngồi xem diễu binh với mức giá 300.000 đồng/khách (bao gồm nước) nhờ có tầm nhìn thoáng, quan sát toàn cảnh các khối diễu binh từ trên cao. Ảnh: Phương Lâm.
Rộn ràng check-in tại Bờ Hồ khi trời hửng nắng
Tại khu vực Tràng Tiền - Nhà Hát lớn, thời tiết hửng nắng từ khoảng 13h30. Tại đây, "khối make-up" đông đảo, nhiều bạn nữ tới sớm, mang quần áo đi thay, mang nhiều dụng cụ trang điểm. Một số bạn chia sẻ cần dùng đến phấn phủ để giữ nền không trôi. Ảnh: Linh Huỳnh.
Mang bánh trung thu, "xôi yêu nước" đi xem diễu binh
Từ 2 ngày trước, chị Vũ Linh Chi (35 tuổi, ngụ đường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cùng bạn bè ở nhiều tỉnh thành khác nhau chuẩn bị bánh trung thu, xôi hình cờ đỏ sao vàng. “Mỗi người làm một món. Tôi rất mong chờ đến ngày sơ duyệt này để có thể tụ họp, hoà chung trong không khí hân hoan của cả nước. Khi làm ra món ăn này, tất cả chúng tôi mong muốn được cùng hưởng ứng ngày đại lễ của cả dân tộc”. Ảnh: Thu Hiền.
Đội mưa trước 15 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ sáng sớm, dù mưa nặng hạt, nhiều người dân Hà Nội và đến từ địa phương khác như TP.HCM, Thanh Hóa, Hải Phòng… vẫn đội mưa, đổ ra các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp xem diễu binh. Không chỉ "camp rào" ở vỉa hè, nhiều người chọn trú mưa tại các nhà bạt phục vụ nhân dân. Gần về trưa, trời tạnh dần, dòng người đổ ra ngoài ngày càng đông. Ảnh: Linh Huỳnh.
40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân
Trong các ngày 27, 30/8 và 2/9, Thành Đoàn Hà Nội triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ở mỗi điểm, có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân. Chi tiết các điểm, xem TẠI ĐÂY. Ảnh: Việt Linh.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày sơ duyệt diễu binh
Theo kế hoạch, 20h tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hơn 40.000 người dự kiến tham gia.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn gia nhận định ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C. Ảnh: Duy Hiệu, Việt Linh.