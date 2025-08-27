Cựu chiến binh xúc động hồi tưởng ký ức diễu binh 50 năm trước
Từng tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình năm 1975, bà Đỗ Thị Tuyết rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Trái tim người cựu binh nghẹn ngào chứng kiến thủ đô đổi thay từng ngày.
Trong sắc đỏ rợp trời của cờ Tổ quốc, khung cảnh hàng đoàn xe nối dài, uy nghi lăn bánh đã khơi dậy niềm tự hào, khiến nhiều người vỡ òa cảm xúc.
Dù Hà Nội mưa kéo dài, nhiều người dân vẫn đổ ra đường từ sớm để tìm chỗ đẹp, chờ đến giờ sơ duyệt diễu binh.
Quen nhau từ A50, Thượng úy Trần Duy Hùng đã bất ngờ tỏ tình bạn gái thuộc khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam sau buổi tổng hợp luyện đêm 24/8.
Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.
Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi các quân nhân Nga trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh 2/9 bất ngờ viral, mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính.
Video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò.
Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, đè lên hai ôtô nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Sáng 26/8, chiếc ôtô 7 chỗ chết máy vì ngập lụt ở phố Đỗ Xuân Hợp đã được các chiến sĩ giúp kéo ra và chờ cứu hộ đến.
Trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8, chiến sĩ Phòng hóa - Binh chủng Hóa học nghẹn ngào trao nụ hôn đoàn tụ với vợ và con trai sau ba tháng xa cách.
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.