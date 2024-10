'Oscar của ngành đồng hồ' lần đầu đến TP.HCM

Triển lãm do The Hour Glass tổ chức, mở cửa tự do cho công chúng ngày 9-10/10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (quận 1, TP.HCM). Đây là cơ hội hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng tận mắt những tuyệt tác đồng hồ, khám phá sự đa dạng, tinh xảo và sáng tạo đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ đương đại.