Porsche tìm CEO mới, tăng tính độc lập với Volkswagen

Động thái này có thể khép lại giai đoạn gây tranh cãi khi ông Oliver Blume nắm ghế CEO ở cả Porsche AG và Volkswagen Group.

Theo một nguồn tin nội bộ, Porsche đã khởi động quá trình tìm kiếm người kế nhiệm CEO Oliver Blume, động thái được cho là sẽ chấm dứt vai trò song song của ông tại cả Porsche AG và Volkswagen Group.

Doanh nhân người Đức Oliver Blume được chỉ định làm CEO của Porsche vào tháng 10/2015, và kiêm nhiệm CEO của Volkswagen Group từ tháng 9/2022.

Việc ông Blume nắm giữ cùng lúc 2 vị trí cấp cao luôn là tâm điểm chỉ trích của giới đầu tư kể từ khi Porsche niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 9/2022. Các cổ đông nhiều lần bày tỏ lo ngại về quản trị doanh nghiệp và kêu gọi ông rút khỏi 1 trong 2 vị trí. Mặc dù chính ông Blume từng khẳng định việc kiêm nhiệm không phải là giải pháp lâu dài, song ông vẫn chưa đưa ra thời điểm cụ thể để chấm dứt tình trạng này, chỉ cho biết "chúng ta sẽ xem xét trong năm nay".

Theo tạp chí WirtschaftsWoche, quá trình thảo luận về người kế nhiệm đang diễn ra, với cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài được xem xét. Một quyết định bổ nhiệm dự kiến sẽ được công bố vào quý III/2025. Tin tức này đã giúp cổ phiếu Porsche AG tăng khoảng 1,1% trong phiên giao dịch buổi chiều, đạt mốc 46,52 Euro.

Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực với thông tin Porsche đang tìm kiếm CEO kế nhiệm ông Oliver Blume. Tuy nhiên, đại diện Porsche từ chối bình luận về những ứng cử viên được báo chí đề cập.

Các nhà phân tích đánh giá động thái này sẽ giúp giải tỏa mối lo về quản trị. Chuyên gia Pal Skirta của Metzler Equities nhận định: "Một quyết định tách bạch sẽ giải quyết các câu hỏi liên quan đến việc phân bổ nguồn lực và thời gian, đặc biệt trong bối cảnh cả hai tập đoàn đều đang đối mặt với thách thức lớn về cơ cấu và thị trường".

Dù vậy, tại đại hội cổ đông thường niên của Porsche SE vào tháng 5/2025, hai gia tộc Porsche và Piëch, những cổ đông kiểm soát phần lớn quyền biểu quyết của tập đoàn mẹ Volkswagen, vẫn bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Oliver Blume.

Quá trình điện hóa của Porsche đang gặp khủng hoảng khi người tiêu dùng không mấy mặn mà với các mẫu xe thuần điện. Đặc biệt, dự án hypercar Mission X đã bị tạm dừng vô thời hạn.

Porsche đang trong quá trình tái cấu trúc tốn kém nhằm ứng phó với nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, quá trình chuyển đổi sang xe điện còn chậm chạp, cũng như mức thuế cao hơn tại Mỹ đã buộc hãng hạ mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kể từ khi niêm yết với mức định giá cao hơn Volkswagen, cổ phiếu Porsche đã giảm khoảng 45%.

Theo tờ Handelsblatt, danh sách ứng viên thay thế ông Oliver Blume có thể bao gồm ông Michael Steiner, Phó Chủ tịch kiêm Thành viên Hội đồng Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Porsche. Các ứng cử viên sáng giá khác bao gồm ông Stefan Weckbach, Trưởng phòng Chiến lược Tập đoàn, Chiến lược Sản phẩm của Volkswagen; CEO Bentley Frank-Steffen Walliser; CEO Skoda Klaus Zellmer...

Bên cạnh các khó khăn về quá trình chuyển đổi động cơ "xanh", Porsche còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa tại Trung Quốc cũng như các mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng trên các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu.

Việc ông Oliver Blume rời "ghế kép" sẽ không làm suy giảm ảnh hưởng của Volkswagen đối với Porsche, bởi hãng xe thể thao hạng sang này vẫn nằm trong cấu trúc sở hữu do tập đoàn kiểm soát. Tuy nhiên, một CEO mới độc lập sẽ giúp Porsche tập trung hơn vào các vấn đề riêng của mình, từ thị trường Trung Quốc, thách thức điện hóa cho đến áp lực thuế tại Mỹ. Với nhà đầu tư, đây là tín hiệu tích cực khi lo ngại về xung đột lợi ích và sự phân tán nguồn lực được giải tỏa, trong khi Volkswagen vẫn giữ vai trò chi phối chiến lược chung.