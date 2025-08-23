232 trường đại học đã công bố điểm chuẩn

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn đợt 1. Nhiều trường yêu cầu thí sinh phải đạt trên 29 điểm mới có thể trúng tuyển.

Điểm chuẩn nhiều trường lấy trên mức 28, trong khi một số trường chỉ cần 15 điểm có thể trúng tuyển. Ảnh: Phương Lâm.

Từ trưa 22/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 cho tất cả phương thức. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường gây bất ngờ khi có ngành lấy mức trúng tuyển 30/30 điểm.

Các ngành lấy điểm chuẩn 30 bao gồm: Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự), Y khoa (Học viện Quân y).

Bên cạnh đó, một số ngành lấy điểm chuẩn tiệm cận 30, ví dụ như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu (Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM), Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo (Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, chương trình Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Tính đến đêm 22/8, 232 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link).

STT Tên trường STT Tên trường
232Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)231Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
230Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)229Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
228Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)227Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)
226Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)225Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM)
224Đại học Bách khoa Hà Nội223Đại học Ngoại thương
222Đại học Y Hà Nội221Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
220Đại học Y tế công cộng219Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
218Đại học Tây Nguyên217Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)
216Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam215Đại học Y Dược Thái Bình
214Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)213Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
212Đại học Kinh tế Quốc dân211Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
210Đại học Sài Gòn209Đại học Đà Lạt
208 Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 207 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
206Học viện Ngân hàng205Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
204Đại học Công thương TP.HCM203Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
202Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng)201Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
200Đại học Luật TP.HCM199Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
198Đại học Công nghiệp Vinh197Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)
196Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)195Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
194Đại học Hoa Lư (Ninh Bình)193Đại học Công nghiệp Việt Trì
192Đại học Văn lang191Đại học Phú Xuân
190Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương189Đại học Công nghệ Đồng Nai
188Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)187Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)
186 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 185 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
184 Đại học Kinh tế TP.HCM 183 Đại học Mở TP.HCM
182 Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 181 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
180Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột179Đại học Thủy lợi
178 Đại học Khánh Hòa 177 Đại học Duy Tân
176 Đại học Vinh 175 Đại học Trưng Vương
174Đại học Nam Cần Thơ173Đại học Thăng Long
172 Học viện Kỹ thuật Mật mã 171 Học viện Cán bộ TP.HCM
170Đại học Kiến trúc Hà Nội169Đại học Y khoa Vinh
168 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 167 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
166Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM165Đại học Bình Dương
164Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên163Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
162 Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 161 Học viện Hành chính và Quản trị công
160Đại học Luật (Đại học Huế)159Đại học Hải Dương
158Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)157Đại học Nông lâm TP.HCM
156Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế)155Trường Du lịch (Đại học Huế)
154Đại học Kinh tế (Đại học Huế)153Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế)
152Đại học Y Dược (Đại học Huế)151Đại học CMC
150Khoa Quốc tế (Đại học Huế)149Đại học Nông lâm (Đại học Huế)
148Đại học Tài chính - Kế toán147Đại học Y Dược Cần Thơ
146Đại học Công nghiệp Quảng Ninh145Đại học Đông Á
144Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế)143Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
142Đại học Công nghiệp Việt - Hung141Đại học Công nghệ Miền Đông
140Học viện Kỹ thuật Quân sự139Học viện Quân y
138Học viện Hậu cần137Học viện Khoa học Quân sự
136Học viện Hải quân135Học viện Phòng không - Không quân
134Học viện Biên phòng133Trường Sĩ quan Lục quân 1
132Trường Sĩ quan Chính trị131Trường Sĩ quan Lục quân 2
130Trường Sĩ quan Pháo binh129Trường Sĩ quan Công binh
128Trường Sĩ quan Đặc công127Trường Sĩ quan Không quân
126Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp125Trường Sĩ quan Thông tin
124Đại học Khoa học (Đại học Huế)123Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
122Học viện Phụ nữ Việt Nam121Đại học Thương mại
120Đại học Phương Đông119Đại học Mỹ thuật TP.HCM
118Đại học Quang Trung117Đại học Tôn Đức Thắng
116Đại học Yersin Đà Lạt115Đại học Hà Tĩnh
114Đại học Y tế Công cộng113Đại học Sao đỏ (Hải Dương)
112Học viện Chính sách và Phát triển111Đại học Dược Hà Nội
110Đại học Nguyễn Tất Thành109Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
108Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp107Đại học Quốc tế Hồng Bàng
106Đại học Đại Nam105Đại học Nha Trang
104Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)103Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
102Đại học Hùng Vương TP.HCM101Đại học Thành Đô
100Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên)99Đại học Hạ Long
98Đại học Hoa Sen97Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
96Học viện Hàng không Việt Nam95Đại học Gia Định
94Đại học Quốc tế Sài Gòn93Đại học Hàng hải Việt Nam
92Đại học Văn hóa Hà Nội91Đại học Hà Nội
90Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)89Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
88Đại học Nguyễn Trãi87Đại học Công nghệ TP.HCM
86Đại học Cần Thơ85Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
84Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội83Đại học Xây dựng Hà Nội
82Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội81Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
80Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương79Đại học Mỏ - Địa chất
78Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh77Đại học Kiến trúc TP.HCM
76Đại học Lao động Xã hội75Đại học Phòng cháy Chữa cháy
74Đại học Phan Châu Trinh73Đại học Hòa Bình
72Đại học Xây dựng Miền Trung71Đại học Lạc Hồng
70Đại học Thái Bình69Đại học Sư phạm TP.HCM
68Học viện Ngoại giao67
66Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang65Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
64Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng63Đại học Nông lâm Bắc Giang
62Đại học Bà Rịa Vũng Tàu61Đại học Tài chính - Marketing
60Đại học Văn Hiến59Đại học Kiên Giang
58Đại học Đông Đô57Đại học Việt Đức
56Đại học Điện lực 55Đại học Trà Vinh
54Học viện Tài chính53Đại học Công nghiệp TP.HCM
52Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai51Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
50Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ49Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
48Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)47Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
46Đại học Công đoàn45Đại học Phạm Văn Đồng
44Đại học Đồng Tháp43Đại học Mở Hà Nội
42Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng)41Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
40Học viện Quản lý giáo dục39Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
38Đại học Quy Nhơn37Đại học Văn hóa TP.HCM
36Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh35Học viện Nông nghiệp Việt Nam
34Đại học Ngân hàng TP.HCM33Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)
32Đại học Phú Yên31Đại học Bạc Liêu
30Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam29Đại học Luật Hà Nội
28Đại học Công nghệ Giao thông vận tải27Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)
26Học viện Tòa án25Đại học Quốc tế miền Đông
24Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum23Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
22Đại học Công nghiệp Hà Nội21Đại học Mỹ thuật Việt Nam
20Đại học Lâm nghiệp19Đại học Sư phạm Hà Nội 2
18Đại học Thủ Dầu Một17Đại học Điều dưỡng Nam Định
16Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng)15Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
14Đại học Hồng Đức13Đại học Tây Đô
12Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)11Đại học Hải Phòng
10Đại học Phan Thiết9Đại học Dầu khí Việt Nam
8Đại học Tây Bắc7Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
6Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp5Đại học Quảng Bình
4Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị3Đại học Phenikaa
2Đại học Thủ đô Hà Nội1Đại học Kiểm sát Hà Nội

