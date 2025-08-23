232 trường đại học đã công bố điểm chuẩn

Các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn đợt 1. Nhiều trường yêu cầu thí sinh phải đạt trên 29 điểm mới có thể trúng tuyển.

Điểm chuẩn nhiều trường lấy trên mức 28, trong khi một số trường chỉ cần 15 điểm có thể trúng tuyển. Ảnh: Phương Lâm.

Từ trưa 22/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 cho tất cả phương thức. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường gây bất ngờ khi có ngành lấy mức trúng tuyển 30/30 điểm.

Các ngành lấy điểm chuẩn 30 bao gồm: Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự), Y khoa (Học viện Quân y).

Bên cạnh đó, một số ngành lấy điểm chuẩn tiệm cận 30, ví dụ như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu (Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM), Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo (Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, chương trình Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Tính đến đêm 22/8, 232 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link).