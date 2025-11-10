Gần 1 tuần tạm dừng tàu Thống Nhất Hà Nội - TP.HCM

Gần một tuần qua, tuyến đường sắt Bắc - Nam phải tạm dừng, hủy nhiều chuyến tàu do lũ dâng, bão số 13 gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền Trung.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Ngày 10/11, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo tạm ngừng chạy tàu SE7/SE8 tuyến Hà Nội - TP.HCM trong ngày 11/11. Hành khách đã mua vé được hỗ trợ trả tại các nhà ga trong 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé, không mất phí.

Gần một tuần qua, hoạt động đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn do mưa bão kéo dài ở miền Trung. Lũ lớn tại Huế, Đà Nẵng và ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) tại Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi khiến nhiều chuyến tàu bị hủy hoặc phải thay đổi lịch trình.

Theo thống kê của ngành đường sắt, bão Kalmaegi đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km 1136+800 đến Km 1136+925, khu gian Vân Canh - Phước Lãnh (tuyến Hà Nội - TP.HCM).

Tình trạng này buộc đơn vị vận hành phải ngừng chạy 45 chuyến tàu khách giữa Hà Nội - TP HCM và Đà Nẵng - TP.HCM, đồng thời giảm tần suất khai thác qua khu vực đang thi công khắc phục.

Ngành đường sắt huy đông hàng trăm công nhân cùng máy móc sửa tuyến đường sắt tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh. Ảnh: VNR.

Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) đối với các đoàn tàu vẫn tiếp tục vận hành.

Đến nay, hơn 3.500 hành khách trên 21 chuyến tàu đã được hỗ trợ trung chuyển an toàn. Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ nước uống và bữa ăn nhẹ miễn phí.

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Đặng Sỹ Mạnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên lực lượng khắc phục.

Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng thiết bị cơ giới đang làm việc 3 ca liên tục để xử lý các điểm sạt lở, khôi phục nền đường và hệ thống tín hiệu.

Bão Kalmaegi được đánh giá đã gây thiệt hại lớn cho hạ tầng tuyến đường sắt Bắc - Nam, khiến nền đường khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị xói sâu trung bình khoảng 9 m. Nhiều đoạn khác bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia khiến liên lạc điều độ gián đoạn.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, ngành đường sắt cho phép hành khách tại khu vực bị ảnh hưởng được hoàn vé miễn phí. Các vé tàu số chẵn qua ga Tuy Hòa và số lẻ qua ga Diêu Trì trong đều được hỗ trợ hoàn trả trước giờ khởi hành ghi trên vé.

