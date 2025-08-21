Người dân ngồi kín vỉa hè chờ xem tổng hợp luyện diễu binh 2/9

Gửi xe ở đâu, 'săn' vị trí nào đẹp để xem tổng hợp luyện diễu binh 2/9

Đến sớm 5-6 tiếng, ưu tiên di chuyển bằng xe buýt và tàu điện, mang theo đồ ăn... là một số điều người dân cần lưu ý để có trải nghiệm đi xem diễu binh trọn vẹn, an toàn.