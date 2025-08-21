Người dân ngồi kín vỉa hè chờ xem tổng hợp luyện diễu binh 2/9

- 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
- Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
- Trong đội hình diễu binh, diễu hành, lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời tham gia gồm: Nga, Trung, Lào, Campuchia, Belarus.
-
Khối Sĩ quan Lục quân xuất hiện
Đoàn chiến sĩ Binh chủng Đặc công thuộc Khối Sĩ quan Lục quân là khối diễu binh đầu tiên xuất hiện tại buổi tổng hợp luyện. Lực lượng tập trung tại đường Hùng Vương, ổn định hàng lối, hành quân qua Quảng trường Ba Đình, sau đó dừng lại trước Phủ Chủ tịch. Tại đây, đoàn chiến sĩ tranh thủ thời gian dừng chân ngắn ngủi để giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: Nhật Anh.
-
Dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm ngày càng đông
14h45, dòng người từ các ngả đổ về Quảng trường Ba Đình. Tại ngã giao Nguyễn Thái Học - Giảng Võ, các quán cà phê có ban công bắt đầu đông khách ngồi chờ đợi.
Hòa trong dòng người háo hức ở khu vực ngã tư Hàng Cháo, Trần Phạm Trà My (17 tuổi, Ninh Bình) cho biết cô có mặt tại Hà Nội từ 5h30 sáng cùng mẹ, đến trưa xếp hàng ngồi giữ chỗ. Balo của My luôn sẵn nước và đồ ăn vặt để “tiếp sức” cho một ngày dài. Đây là lần đầu tiên nữ sinh được tham dự một sự kiện lớn như vậy. "Em đã chờ đợi ngày này từ lâu và rất háo hức", cô nói.
Trên đường Hùng Vương, người dân trèo kín hai xe đầu kéo để chờ đợi xem tổng hợp luyện. Ảnh: Minh Chiến, Châu Sa, Đinh Hà.
-
Người dân xuất trình CCCD để vào nhà trong khu vực cấm đường
14h ngày 21/8, an ninh được thắt chặt ở các trục đường diễu binh, diễu hành. Tại giao lộ Ngọc Hà - Đội Cấn - Lê Hồng Phong, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cấm đường, điều tiết giao thông. Người dân có nhà thuộc khu vực này phải xuất trình căn cước công dân mới có thể lưu thông. Ảnh: Châu Sa.
-
Vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh tặng kem cho người xem diễu binh, diễu hành
Từ sáng sớm 21/8, trước căn nhà số 121 phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) của vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, nhiều người dân đã xếp hàng để chụp ảnh cùng tiểu cảnh nhỏ gồm sạp báo, bàn nước, nón lá và lá cờ đỏ sao vàng.
Quỳnh Anh, vợ nam cầu thủ, cho biết gia đình còn chuẩn bị 500 cây kem tặng miễn phí cho người dân vào lúc 15h.
“Tôi muốn hòa vào niềm vui chung của đất nước. Chi phí không quan trọng, quan trọng là mang niềm vui đến cho mọi người”, cô chia sẻ. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Người dân, du khách chờ 10 tiếng xem hợp luyện diễu binh
Từ khoảng 10h ngày 21/8, hàng trăm người dân, du khách quốc tế đã có mặt tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình theo dõi màn tập luyện của biên đội máy bay, đồng thời chờ đợi buổi hợp luyện diễn ra lúc 20h cùng ngày.
Nhiều người trải bạt, mang theo đồ ăn, thức uống, sẵn sàng chờ đợi hồi lâu cho khoảnh khắc gặp gỡ các lực lượng diễu binh, diễu hành.
Ngoài ra, không ít du khách quốc tế cũng có mặt, tỏ ra hào hứng khi lần đầu chứng kiến cảnh trực thăng xuất hiện trên bầu trời và tinh thần hào hùng, rộn ràng tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh.
Priya kallarakkal (25 tuổi, người Ấn Độ) cùng mẹ tới Việt Nam du lịch. Cô cho biết đã lên kế hoạch và chủ động chọn dịp lễ độc lập của Việt Nam. Cô ấn tượng với đường phố và con người Hà Nội dịp này, đồng thời muốn trải nghiệm thêm nhiều hơn. Ảnh: Minh Chiến, Châu Sa, Đinh Hà, Lan Phương.
-
Biên đội máy bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội
Khoảng 11h sáng 21/8, biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa... tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội, tham gia tổng hợp luyện lần một cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo kế hoạch, sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay. Đây sẽ là phần mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.
-
Chi tiết tuyến đường diễu binh, diễu hành
Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra các hướng đến điểm tập kết. Người dân có thể dựa vào lộ trình di chuyển để chọn vị trí theo dõi phù hợp.
Có 6 điểm tập kết của các khối gồm quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, công viên Thống Nhất, SVĐ Quần Ngựa, công viên Bách Thảo, SVĐ Hàng Đẫy và sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành dự kiến của các khối, xem TẠI ĐÂY. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Các khối diễu binh, diễu hành A80 lần đầu hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình
Sau nhiều tháng tập luyện, tất cả khối diễu binh, diễu hành A80 lần đầu tổng hợp luyện tại trung tâm Hà Nội. Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
