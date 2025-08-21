14:05 20/8/2025
Đời sống
11.4K
Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.
18:00 15/8/2025
Đời sống
7.6K
"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.
15:54 14/8/2025
Đời sống
2.6K
Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.
18:19 12/8/2025
Đời sống
1.4K
Thể hiện ca khúc "Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng", Thiên Kim khiến 50.000 khán giả vỡ òa xúc động.
15:52 10/8/2025
Đời sống
Vũ Chí Hưng khiến khán giả tại SVĐ Mỹ Đình bất ngờ khi tiết lộ có mối tình gần 3 năm với bạn gái từ thời học viên.
05:58 10/8/2025
Đời sống
2.7K
Ngày 16/7, Trần Hiển Vinh bắt đầu hành trình đạp xe một mình từ TP.HCM ra Hà Nội xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
14:08 9/8/2025
Đời sống
1.7K
Chỉ với một quyển sổ, cây bút và bữa cơm trượt qua khe cửa, Thảo Vân đã chi hơn 2,8 triệu đồng để tự "bỏ tù” mình 24 giờ trong mô hình nhà tù giả lập giữa núi rừng Hàn Quốc.
18:18 6/8/2025
Đời sống
4.7K
Đi qua đoạn đường ngập, nước chảy xiết vì mưa lớn, người đàn ông trung niên té ngã. Ông may mắn được người dân gần đó giúp đỡ.
11:06 6/8/2025
Đời sống
3.1K
Với kinh nghiệm 18 năm làm điều dưỡng, chị Thúy Hòa nhanh chóng ép tim, cứu sống thanh niên bất tỉnh ở phố cổ Hoa Lư.
18:11 5/8/2025
Đời sống
2.0K
Ông Phạm Thu (Đà Nẵng) bất ngờ khi được các đồng nghiệp trong tiệm bánh chuẩn bị sẵn bánh kem, hát mừng sinh nhật mình.