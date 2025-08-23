Khoảnh khắc MC rượt theo mạnh thường quân trao quà rồi bỏ chạy
Tình huống hài hước nhưng cũng xúc động lan truyền trên mạng xã hội. Mạnh thường quân nhanh chóng được tìm ra là TikToker Bảo Đồng Nát.
Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của Nguyễn Lê Trúc Nghi và Hồ Văn Quyến, hai chiến sĩ trong hàng ngũ diễu binh A80, gây sốt trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem. Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.
Trong tình huống nguy hiểm, hai nữ nhân viên gác tàu đã bình tĩnh xử lý, cứu sống người đàn ông và đảm bảo an toàn cho đoàn tàu chạy qua.
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, hàng trăm chiến sĩ đã cùng người dân hát vang các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành".
Khi trở về điểm tập kết sau buổi tổng hợp luyện, khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân khiến nhiều người dân thích thú khi vừa đi vừa làm động tác "bắn tim" đáng yêu.
Trước giờ các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện, một nhóm hào hứng rủ nhau "cụng ly", hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Nét mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào.
Vợ chồng Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chào đón người dân tới check-in trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.
"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.
Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.
Thể hiện ca khúc "Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng", Thiên Kim khiến 50.000 khán giả vỡ òa xúc động.