Màn 'đập hộp' hàng hiệu của vợ Đỗ Duy Mạnh
Quỳnh Anh, bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi khoe hàng loạt món hàng hiệu nhưng tuyên bố giảm giá 50-70%.
Bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi vừa một mình đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Quỳnh Anh, bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi khoe hàng loạt món hàng hiệu nhưng tuyên bố giảm giá 50-70%.
Đám cưới của Ngọc Hơn và Thương Thương khiến nhiều người rưng rưng, bởi đó là câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản.
Chiều 11/9, Thượng úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ CSGT TP Hà Nội - kịp thời hỗ trợ người phụ nữ co giật, sốc phản vệ trên đường.
Là một trong những MC của kênh Vietnam Today vừa ra mắt, Minh Đức thu hút sự chú ý nhờ khả năng dẫn dắt, phát âm tiếng Anh lôi cuốn.
Đoạn clip ghi lại cảnh tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng từ chối chọn chuyên ngành trong ngày “Match Day” ở Đại học Y Hà Nội nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng
Giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc đã khiến nhiều quân nhân Trung Quốc, Nga trong buổi tiệc chia tay tối 2/9 phải đứng dậy reo hò và bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Khi trực thăng của cảnh sát xuất hiện, người phụ nữ Mỹ liên tục vẫy tay cầu cứu. Cô bị lạc 18 tiếng trong rừng sâu một mình, sau khi tham gia "thử thách sinh tồn" trên YouTube.
Hàng chục tên cướp bịt mặt, cầm theo hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hưng (San Jose, Mỹ) hôm 5/9, tấn công chủ tiệm 88 tuổi.
Sau khi hành động "dùng muỗng nếm cà phê" bị quay lại và nhận về chỉ trích, đại diện quán cà phê TP.HCM khẳng định đây là cách làm cũ từ năm 2022 và đã dừng hẳn.
Thấy em trai rơi xuống mương nước sâu, bé Anh Quân lập tức hô hoán, chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.