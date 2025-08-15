Nhân viên showroom đếm 10 thùng tiền lẻ của khách mua ôtô
Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.
"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.
Thể hiện ca khúc "Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng", Thiên Kim khiến 50.000 khán giả vỡ òa xúc động.
Vũ Chí Hưng khiến khán giả tại SVĐ Mỹ Đình bất ngờ khi tiết lộ có mối tình gần 3 năm với bạn gái từ thời học viên.
Ngày 16/7, Trần Hiển Vinh bắt đầu hành trình đạp xe một mình từ TP.HCM ra Hà Nội xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chỉ với một quyển sổ, cây bút và bữa cơm trượt qua khe cửa, Thảo Vân đã chi hơn 2,8 triệu đồng để tự "bỏ tù” mình 24 giờ trong mô hình nhà tù giả lập giữa núi rừng Hàn Quốc.
Đi qua đoạn đường ngập, nước chảy xiết vì mưa lớn, người đàn ông trung niên té ngã. Ông may mắn được người dân gần đó giúp đỡ.
Với kinh nghiệm 18 năm làm điều dưỡng, chị Thúy Hòa nhanh chóng ép tim, cứu sống thanh niên bất tỉnh ở phố cổ Hoa Lư.
Ông Phạm Thu (Đà Nẵng) bất ngờ khi được các đồng nghiệp trong tiệm bánh chuẩn bị sẵn bánh kem, hát mừng sinh nhật mình.
Trong ngày cưới của chị gái, Duy Khánh đem tặng chị con heo đất đã nuôi hơn 2 năm, tích góp từ tiền lì xì, tiền thưởng.
Giữa trời Bali (Indonesia) lộng gió, Hoàng Anh bất ngờ được Hồng Hơn cầu hôn trên chiếc trực thăng. Khoảnh khắc lãng mạn ấy thu hút gần 500.000 lượt xem và hàng trăm lời bình luận chúc mừng.