11:00 6/11/2025
Sau 2 năm xa cách, cô gái chuyển giới N.Anh (Nghệ An) bật khóc trong vòng tay người bố, người luôn lặng lẽ chấp nhận và yêu thương con vô điều kiện trên hành trình sống thật với chính mình.
07:30 5/11/2025
Giữa công viên Oosterpark (Amsterdam, Hà Lan), chàng trai Croatia Matko Kmezic mở xe cà phê phin Việt, tự tay pha từng ly cà phê robusta để mang hương vị Việt Nam đến giữa lòng châu Âu.
13:38 5/11/2025
Sau loạt sự cố, căn nhà giá trị của TikToker Bé Duy lại bị ngập khu vực sân thượng sau cơn mưa lớn ở TP.HCM tối 4/11.
16:29 3/11/2025
Khoảng 7h ngày 3/11, nước lũ dâng cao, chảy xiết tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân gặp khó khăn trong đi lại.
15:49 3/11/2025
Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.
12:07 3/11/2025
Chỉ trong hơn 10 tiếng ngày 2/11, căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân, thành phố Huế của Ngọc Hùng bị nước dâng ngập cả mét.
10:58 3/11/2025
Sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre, Huế) bị sập do mưa lũ khiến một phương tiện bị hư hại, giao thông chia cắt.
23:07 2/11/2025
Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 tại phường Bến Thành, TP.HCM.
19:04 2/11/2025
Sau một ngày mưa như trút nước, ngày 2/11, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập nặng, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Video quay lúc 15h ngày 2/11.
18:03 1/11/2025
5 ngày sau khi nước lũ bắt đầu tràn vào Hội An, nhịp sống phố cổ dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về khoảnh khắc mảnh đất di sản hóa thành dòng sông vẫn còn vẹn nguyên.