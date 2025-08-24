Người dân reo hò khi dàn xe tên lửa Scud và bờ REDUT-M đi qua
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
18h30 ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng" và giao lưu với người dân trước giờ tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.
Trước buổi tổng hợp luyện A80 ngày 24/8, khối danh dự Ba quân chủng xuất hiện tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo trong tiếng reo hò không ngớt của người dân.
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, hàng trăm chiến sĩ đã cùng người dân hát vang các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành".
Trước giờ các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện, một nhóm hào hứng rủ nhau "cụng ly", hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Nét mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào.