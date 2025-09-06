Những cách thể hiện tình yêu nước của người Việt Nam
Trong những ngày tháng đầy rực rỡ của dân tộc, mỗi người con Việt Nam lại có một cách riêng để cảm nhận và thể hiện tình yêu nước của mình.
Thấy em trai rơi xuống mương nước sâu, bé Anh Quân lập tức hô hoán, chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.
Trong những ngày tháng đầy rực rỡ của dân tộc, mỗi người con Việt Nam lại có một cách riêng để cảm nhận và thể hiện tình yêu nước của mình.
Hành động dừng xe, ra hiệu nhường đường cho học sinh của anh Huỳnh Thông không chỉ giúp các em sang đường an toàn mà còn khiến nhiều người dành lời khen.
Du thuyền trị giá gần 1 triệu USD gặp "vận đen" khi vừa mới hạ thủy lần đầu đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn, tất cả người trên thuyền đã kịp thoát thân.
Hoàn thành nhiệm vụ A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã cầu hôn bạn gái ở SVĐ Quần Ngựa, biến ngày vui của dân tộc thành dấu mốc hạnh phúc của cuộc đời.
Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.
Khoảnh khắc đoàn quân nhân Trung Quốc thực hiện tách đội hình trong buổi tổng duyệt A80, được chị Hương Dung (Hà Nội) ghi lại, gây "bão" mạng với hàng triệu lượt xem.
Sau lễ diễu binh A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho VTV, khi nhà đài mang đến những khung hình mãn nhãn cùng âm thanh sống động như tại hiện trường.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Trên đường tiến về điểm tập kết trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành Văn hóa - Thể thao cùng hát vang trong không khí tự hào, vui tươi.
Khoảng 22h tối 1/9, người dân tại ngõ Hàng Cháo (Hà Nội) mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành sáng 2/9.