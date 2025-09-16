Clip thanh niên quấy rối nữ nhân viên bán quần áo ở Ninh Bình
Giữa thanh thiên bạch nhật, một nam thanh niên buông lời gạ gẫm nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở phường Phủ Lý (Ninh Bình) gây phẫn nộ.
Phước Thiện (sinh năm 1997) không giấu được sự xúc động khi gặp lại người thầy dạy mình cách đây 15 năm nhưng trong hoàn cảnh đầy xót xa.
Quỳnh Anh, bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi khoe hàng loạt món hàng hiệu nhưng tuyên bố giảm giá 50-70%.
Bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi vừa một mình đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Hình ảnh Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân trên chuyến bay Moscow - Hà Nội khiến nhiều người xúc động.
Đám cưới của Ngọc Hơn và Thương Thương khiến nhiều người rưng rưng, bởi đó là câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản.
Chiều 11/9, Thượng úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ CSGT TP Hà Nội - kịp thời hỗ trợ người phụ nữ co giật, sốc phản vệ trên đường.
Là một trong những MC của kênh Vietnam Today vừa ra mắt, Minh Đức thu hút sự chú ý nhờ khả năng dẫn dắt, phát âm tiếng Anh lôi cuốn.
Đoạn clip ghi lại cảnh tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng từ chối chọn chuyên ngành trong ngày “Match Day” ở Đại học Y Hà Nội nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng
Giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc đã khiến nhiều quân nhân Trung Quốc, Nga trong buổi tiệc chia tay tối 2/9 phải đứng dậy reo hò và bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Khi trực thăng của cảnh sát xuất hiện, người phụ nữ Mỹ liên tục vẫy tay cầu cứu. Cô bị lạc 18 tiếng trong rừng sâu một mình, sau khi tham gia "thử thách sinh tồn" trên YouTube.