Người phụ nữ thoát nạn khi cây xanh bật gốc giữa mưa lớn
Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, đè lên hai ôtô nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi các quân nhân Nga trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh 2/9 bất ngờ viral, mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính.
Sáng 26/8, chiếc ôtô 7 chỗ chết máy vì ngập lụt ở phố Đỗ Xuân Hợp đã được các chiến sĩ giúp kéo ra và chờ cứu hộ đến.
Video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò.
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
18h30 ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng" và giao lưu với người dân trước giờ tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Trước buổi tổng hợp luyện A80 ngày 24/8, khối danh dự Ba quân chủng xuất hiện tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo trong tiếng reo hò không ngớt của người dân.
Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của Nguyễn Lê Trúc Nghi và Hồ Văn Quyến, hai chiến sĩ trong hàng ngũ diễu binh A80, gây sốt trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem. Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.
Trong tình huống nguy hiểm, hai nữ nhân viên gác tàu đã bình tĩnh xử lý, cứu sống người đàn ông và đảm bảo an toàn cho đoàn tàu chạy qua.