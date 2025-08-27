Màn tỏ tình của Thượng úy Phòng không - Không quân tại A80
Quen nhau từ A50, Thượng úy Trần Duy Hùng đã bất ngờ tỏ tình bạn gái thuộc khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam sau buổi tổng hợp luyện đêm 24/8.
Dù Hà Nội mưa kéo dài, nhiều người dân vẫn đổ ra đường từ sớm để tìm chỗ đẹp, chờ đến giờ sơ duyệt diễu binh.
Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.
Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi các quân nhân Nga trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh 2/9 bất ngờ viral, mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính.
Video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò.
Sáng 26/8, chiếc ôtô 7 chỗ chết máy vì ngập lụt ở phố Đỗ Xuân Hợp đã được các chiến sĩ giúp kéo ra và chờ cứu hộ đến.
Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, đè lên hai ôtô nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
18h30 ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng" và giao lưu với người dân trước giờ tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).