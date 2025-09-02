Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển
Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Sau lễ diễu binh A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho VTV, khi nhà đài mang đến những khung hình mãn nhãn cùng âm thanh sống động như tại hiện trường.
Trên đường tiến về điểm tập kết trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành Văn hóa - Thể thao cùng hát vang trong không khí tự hào, vui tươi.
Khoảng 22h tối 1/9, người dân tại ngõ Hàng Cháo (Hà Nội) mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Các học viên Trường Sĩ quan Chính Trị - Bộ Quốc Phòng hát giao lưu cùng nhân dân tại khu vực đường Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8.
Trong lúc Hà Nội phong tỏa đường để sơ duyệt diễu binh, chị Hương Phạm bế con 13 tháng tuổi sốt cao, hoảng loạn lao vào chốt CSGT và được đưa đi cấp cứu.
Cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ về những đồng đội cùng nhau chiến đấu năm xưa, nay không còn có mặt để chứng kiến giờ phút hào hùng của Tổ quốc.
Trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8, chiến sĩ Phòng hóa - Binh chủng Hóa học nghẹn ngào trao nụ hôn đoàn tụ với vợ và con trai sau ba tháng xa cách.
Trong sắc đỏ rợp trời của cờ Tổ quốc, khung cảnh hàng đoàn xe nối dài, uy nghi lăn bánh đã khơi dậy niềm tự hào, khiến nhiều người vỡ òa cảm xúc.
Từng tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình năm 1975, bà Đỗ Thị Tuyết rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Trái tim người cựu binh nghẹn ngào chứng kiến thủ đô đổi thay từng ngày.