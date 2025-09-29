Cảnh nước tràn vào nhà như thác đổ ở Nghệ An
Nước mưa tràn vào nhà như thác đổ trong đêm tối, anh Trần Trọng Sách ở phường Trường Vinh (Nghệ An) chỉ biết bất lực nhìn mái thủng, điện cắt khi bão Bualoi quần thảo.
Đang ngủ trưa cùng con nhỏ, người mẹ ở TP.HCM bất ngờ chứng kiến pin dự phòng phát nổ, bốc cháy ngay đầu giường.
Ngày 28/9, bão số 10 tiến gần khu vực Đà Nẵng. Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió "xé toạc", bàn ghế ngổn ngang. Giữa lúc hoạn nạn, cặp đôi chứng kiến tình bà con chòm xóm khi hơn 20 người phụ giúp di dời 80 mâm cưới.
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.
Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
Đoạn video ghi lại cảnh mẹ bầu 9 tháng vẫn chạy bộ trong phòng gym khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội: người lo ngại rủi ro, kẻ ủng hộ vì cho rằng tập đúng cách vẫn có lợi cho sức khỏe.
Khoảnh khắc cậu bé lớp 7 tháo dây chuyền trao cho chị gái trong ngày cưới đã khiến cả hôn lễ rưng rưng, còn mạng xã hội thì "vỡ òa" với gần 4 triệu lượt xem.
Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.