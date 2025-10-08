6 giờ trước
12:04 8/10/2025
Du lịch
4.5K
Sáng 8/10, tuyến đường vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cổng chào của xã đổ sập hoàn toàn. Công trình này là biểu tượng văn hóa, điểm check-in quen thuộc của du khách. Rất may, thời điểm đó không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.
08:30 7/10/2025
Du lịch
5.4K
Du khách choáng ngợp trước "kỹ xảo" tung hứng đinh tán nung đỏ "độc nhất vô nhị" của công nhân sửa cầu Long Biên.
22 phút trước
17:53 8/10/2025
Địa điểm du lịch
Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.
22 giờ trước
20:10 7/10/2025
Du lịch
Con báo hoa mai lạc vào khách sạn Anugerah ở thành phố Bandung, buộc giới chức phong tỏa khu vực để vây bắt.
09:37 7/10/2025
Địa điểm du lịch
1.6K
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Tết Trung thu kéo dài 8 ngày biến Trung Quốc thành "biển người" du lịch. Hàng trăm triệu người đổ về các điểm tham quan nổi tiếng, tạo nên những khung cảnh chen chúc, quá tải ở hầu khắp các thành phố lớn.
18:04 6/10/2025
Du lịch
2.3K
Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 5/10.
17:01 6/10/2025
Du lịch
Tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.
23:45 3/10/2025
Du lịch
6.1K
Tàn lửa từ màn trình diễn pháo hoa không người lái (drone) ở Trung Quốc đã gây cháy cỏ khô trên sườn núi.
16:33 2/10/2025
Địa điểm du lịch
12.4K
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.
11:24 2/10/2025
Du lịch
Nhà khoa học huyền thoại người Anh Jane Goodall, người dành cả cuộc đời nghiên cứu tinh tinh và trở thành tiếng nói toàn cầu về bảo vệ môi trường, đã qua đời ở tuổi 91.