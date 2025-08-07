'Kỳ ảo' mưa sao băng kép hiếm gặp ở Tà Xùa
Thành Nam, chủ cơ sở du lịch Thong Dong Retreat ở Tà Xùa (Sơn La), ghi lại mưa sao băng kép hiếm gặp đêm 29, rạng sáng 30/7, khi Delta Aquariids và Alpha Capricornids xuất hiện giữa dải ngân hà.
Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hiện trường vụ việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Ít nhất bốn con cá voi đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản sau trận động đất 8,7 độ richter.
Giữa mùa hè rực nắng, Trương Thanh Duy đến hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) để sống 12 ngày cùng rùa mẹ, chứng kiến vòng đời kỳ diệu khởi đầu từ một bãi cát nhỏ bên đại dương.
Khung cảnh mùa hè ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) được du khách Phạm Quân ghi lại đầy thơ mộng với thảo nguyên xanh mướt, cây cô đơn và góc cà phê đỉnh gió "săn" mây bồng bềnh.
Đầu tháng 7, đồi chè Long Cốc ở Tân Sơn (Phú Thọ) ẩn hiện trong màn sương như chốn bồng lai tiên cảnh.
Phim ngắn du lịch "PIECES of HUẾ" giúp quảng bá văn hóa và cảnh quan của vùng đất Cố đô đến du khách.
Dù chuyến đi chỉ dài 3 ngày 2 đêm, gia đình Hoàng Nam chuẩn bị từ vali quần áo, gối chăn đến các nguyên liệu nấu ăn.
Cuối tháng 6, Nguyễn Hường từ Hàn Quốc về Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) cùng gia đình du lịch hè tại Cát Bà. Do mưa lớn trên vịnh Lan Hạ hôm 27/6, nhóm du khách phải dừng chèo kayak từ sớm.
Mỗi sáng sớm ở Tà Xùa, mây trắng dâng lên cuồn cuộn giữa các dãy núi, tạo nên khung cảnh "tựa chốn bồng lai".
Khi đang ngồi uống cà phê tại phố đường tàu, nam du khách nước ngoài suýt bị tàu hỏa đi cán qua.