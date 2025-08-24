Cảnh cờ đỏ sao vàng giữa đồng lúa đang 'hot' nhất Pù Luông
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
Video 3 chàng trai Đài Loan (Trung Quốc) tái hiện điệu múa trong show thực cảnh "Ký ức Hội An" nhận về hiệu ứng tích cực.
Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) hoàn thành phần thô, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8. Công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hiện trường vụ việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Thành Nam, chủ cơ sở du lịch Thong Dong Retreat ở Tà Xùa (Sơn La), ghi lại mưa sao băng kép hiếm gặp đêm 29, rạng sáng 30/7, khi Delta Aquariids và Alpha Capricornids xuất hiện giữa dải ngân hà.
Ít nhất bốn con cá voi đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản sau trận động đất 8,7 độ richter.
Giữa mùa hè rực nắng, Trương Thanh Duy đến hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) để sống 12 ngày cùng rùa mẹ, chứng kiến vòng đời kỳ diệu khởi đầu từ một bãi cát nhỏ bên đại dương.
Khung cảnh mùa hè ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) được du khách Phạm Quân ghi lại đầy thơ mộng với thảo nguyên xanh mướt, cây cô đơn và góc cà phê đỉnh gió "săn" mây bồng bềnh.
Đầu tháng 7, đồi chè Long Cốc ở Tân Sơn (Phú Thọ) ẩn hiện trong màn sương như chốn bồng lai tiên cảnh.
Phim ngắn du lịch "PIECES of HUẾ" giúp quảng bá văn hóa và cảnh quan của vùng đất Cố đô đến du khách.