14:50 8/8/2025
Địa điểm du lịch
Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) hoàn thành phần thô, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8. Công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
17:30 7/8/2025
Địa điểm du lịch
Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hiện trường vụ việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
16:39 31/7/2025
Địa điểm du lịch
Thành Nam, chủ cơ sở du lịch Thong Dong Retreat ở Tà Xùa (Sơn La), ghi lại mưa sao băng kép hiếm gặp đêm 29, rạng sáng 30/7, khi Delta Aquariids và Alpha Capricornids xuất hiện giữa dải ngân hà.
16:01 30/7/2025
Địa điểm du lịch
Ít nhất bốn con cá voi đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản sau trận động đất 8,7 độ richter.
05:40 30/7/2025
Địa điểm du lịch
Giữa mùa hè rực nắng, Trương Thanh Duy đến hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) để sống 12 ngày cùng rùa mẹ, chứng kiến vòng đời kỳ diệu khởi đầu từ một bãi cát nhỏ bên đại dương.
09:29 18/7/2025
Địa điểm du lịch
Khung cảnh mùa hè ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) được du khách Phạm Quân ghi lại đầy thơ mộng với thảo nguyên xanh mướt, cây cô đơn và góc cà phê đỉnh gió "săn" mây bồng bềnh.
10:13 12/7/2025
Địa điểm du lịch
Đầu tháng 7, đồi chè Long Cốc ở Tân Sơn (Phú Thọ) ẩn hiện trong màn sương như chốn bồng lai tiên cảnh.
14:09 11/7/2025
Địa điểm du lịch
Phim ngắn du lịch "PIECES of HUẾ" giúp quảng bá văn hóa và cảnh quan của vùng đất Cố đô đến du khách.
07:47 9/7/2025
Địa điểm du lịch
Dù chuyến đi chỉ dài 3 ngày 2 đêm, gia đình Hoàng Nam chuẩn bị từ vali quần áo, gối chăn đến các nguyên liệu nấu ăn.
09:38 30/6/2025
Địa điểm du lịch
Cuối tháng 6, Nguyễn Hường từ Hàn Quốc về Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) cùng gia đình du lịch hè tại Cát Bà. Do mưa lớn trên vịnh Lan Hạ hôm 27/6, nhóm du khách phải dừng chèo kayak từ sớm.