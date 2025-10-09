Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoanh khac lu quet vao nha chi trong tich tac o Son La hinh anh

Khoảnh khắc lũ quét vào nhà chỉ trong tích tắc ở Sơn La

13:48 30/9/2025 13:48 30/9/2025 Đời sống 43.1K

Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.

